Madelaine Petschs gewagter Gala-Look spaltet die Fans

Madelaine Petsch (32) hat bei der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles mit einem gewagten Outfit für Furore gesorgt. Für ihren Auftritt wählte die Schauspielerin ein zweifarbiges Kleid von Georges Hobeika. Vor allem das schwarze Neckholder-Oberteil zog alle Blicke auf sich: Ein extrem tiefer U-Ausschnitt reichte weit über die Brust hinaus und ging in eine geschwungene, strukturierte Taille über. Einen Tag nach dem Event teilte die ehemalige Riverdale-Darstellerin sieben Aufnahmen ihres Gala-Looks auf Instagram. Dort erhielt das extravagante Ensemble viel Zuspruch. Eine Nutzerin kürte es in den Kommentaren sogar zu ihrem "Lieblingslook des Abends". Eine andere Followerin schwärmte ebenfalls auf Instagram: "Bei ihren Outfits liegt sie nie daneben."

Auf Reddit löste der ungewöhnliche Schnitt dagegen eine deutlich kritischere Diskussion aus. Einige Nutzer konnten sich mit der Form des Oberteils offenbar überhaupt nicht anfreunden. "Sie sieht aus, als würde sie einen Badeanzug tragen, der in eine Tischdecke gewickelt ist", spottete eine Person auf der Plattform. Einen weiteren Nutzer irritierte vor allem die ausgefallene Silhouette: "Wegen der Form sieht es aus, als wäre es verkehrt herum angezogen."

Schon kurz vor ihrem Gala-Auftritt hatte Madelaine mit einem Halloween-Look für Aufmerksamkeit gesorgt. Gemeinsam mit ihrem "Riverdale"-Co-Star Camila Mendes (32) stellte sie Figuren aus "Familie Feuerstein" nach. Madelaine schlüpfte in die Rolle von Wilma Feuerstein, während Camila als Betty Geröllheimer posierte. Für Wilmas charakteristisches Aussehen trug Madelaine ein enges weißes One-Shoulder-Kleid mit gezacktem Saum. Eine übergroße Perlenkette und eine voluminöse Hochsteckfrisur machten die Verwandlung komplett. Auch Camila orientierte sich für ihr Kostüm eng an ihrer Zeichentrickfigur.

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Getty Images Madelaine Petsch bei der LACMA Art+Film Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images Madelaine Petsch, September 2025

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