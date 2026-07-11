Tyga und Madelaine Petsch trotzen Trennungsgerüchten bei WM

Gemeinsamer Stadionbesuch bei der Fußball-Weltmeisterschaft: Madelaine Petsch (31) und Rapper Tyga (36) wurden am Freitag im SoFi Stadium in Los Angeles gesichtet, wo sie das WM-Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien verfolgten. Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen die Schauspielerin und den Musiker, wie sie gemeinsam auf den Rängen saßen und miterlebten, wie Spanien das Spiel mit 2:1 für sich entschied. Madelaine trug dabei ihre langen roten Haare offen, kombiniert mit einem weißen Top und einer eckigen Sonnenbrille. Tyga setzte auf eine schwarze Jacke über einem weißen Shirt, dazu eine Goldkette und eine Baseballkappe mit dem Logo der Pittsburgh Pirates.

Während Madelaine und Tyga das Spektakel von ihren Plätzen aus verfolgten, nutzte der Musiker die Chance auch für einen besonderen Fanmoment: In seiner Instagram-Story teilte Tyga ein Foto, auf dem er mit Spaniens Shootingstar Lamine Yamal (18) posiert. Sie waren an diesem Tag nicht die einzigen Promis im Stadion: Auch Brad Pitt (62) schaute mit Freundin Ines de Ramon (33) vorbei und nahm mit einem weiteren bekannten Pärchen auf der Tribüne Platz.

Madelaine und Tyga hatten ihre Beziehung im April 2025 auf Instagram offiziell gemacht. Später im Jahr kursierten kurzzeitig Trennungsgerüchte, nachdem das Paar längere Zeit nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden war. Im Januar 2026 zerstreuten sie diese Spekulationen jedoch mit einem gemeinsamen Abend in West Hollywood, bei dem sie zusammen in dasselbe Auto stiegen. Der Stadionbesuch bei der WM gehört nun zu den wenigen öffentlichen Auftritten der beiden in diesem Jahr.

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Getty Images Tyga und Madelaine Petsch in Los Angeles im Februar 2025

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Instagram / tyga Lamine Yamal und Tyga beim WM-Halbfinale in Los Angeles

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Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt beim WM-Viertelfinale in Los Angeles