Blac Chynas alte Aussagen über Kylie Jenner und Tyga viral

Ein alter Podcast-Ausschnitt von Blac Chyna (38) sorgt derzeit erneut für heftige Diskussionen im Netz. In dem Clip spricht der Realitystar über Kylie Jenner (29) und ihren damaligen Verlobten Tyga (36). Der Ausschnitt stammt aus einer Folge von "The Viall Files" aus dem Jahr 2023 und hat auf X inzwischen 8,3 Millionen Aufrufe. Chyna schildert darin, wie sie die Annäherung zwischen dem Rapper und der damals minderjährigen Kylie erlebt habe. Für Chyna war das ein klarer Verrat. Schließlich sei sie zu diesem Zeitpunkt eng mit Kylies Schwester Kim Kardashian (46) befreundet gewesen und habe von der Verbindung wie alle anderen erst online erfahren. Viele Nutzer sehen die Geschichte heute anders als damals. Sie fragen sich, warum ausgerechnet Chyna öffentlich zur Schuldigen gemacht worden sei. Ein viel geteilter Kommentar lautet: "Es ist für mich immer noch unbegreiflich, wie die Öffentlichkeit Blac Chyna bei der Beziehung von Kylie und Tyga zur Bösewichtin gemacht hat."

Chyna und Tyga waren im Oktober 2012 Eltern ihres Sohnes King geworden und hatten sich kurz darauf verlobt. Im August 2014 wurde ihre Trennung bekannt. Das war nur zwei Tage, nachdem ein Video von Kylies 17. Geburtstag aufgetaucht war, in dem Tyga ihr einen Shot anbot. Im Podcast erinnerte sich Chyna: "Kim und ich waren wirklich gute Freundinnen. Ich war in ihrer Show und all so etwas. Wir lebten in derselben Wohngegend." Dann habe Kims jüngere Schwester angefangen, mit Tyga zu sprechen. Chyna betonte dabei, Kylie sei zu diesem Zeitpunkt minderjährig gewesen. Anschließend hätten sich die Menschen gegen sie gewandt und sie angegriffen. Nach ihren Worten war Tygas Verhältnis zu Kylie der Grund für das Ende der Verlobung. Auf die Frage, wie sie davon erfahren habe, antwortete sie bei "The Viall Files": "Auf dieselbe Weise wie alle anderen." Kylie und Tyga stritten eine Liebesbeziehung zunächst ab. Sie betonten stets, dass es erst nach Kylies 18. Geburtstag romantisch geworden sei. Im August 2015 machten sie die Beziehung öffentlich, im April 2017 trennten sie sich endgültig.

Vor dem Zerwürfnis waren Kim und Chyna regelmäßig zusammen unterwegs, zeigten sich gegenseitig auf ihren Instagram-Profilen und wohnten in derselben Gegend. Chyna trat außerdem in der Realityshow "Keeping Up With the Kardashians" auf. Tyga und Kylie sollen sich schon 2011 bei Kendall Jenners (31) 16. Geburtstag kennengelernt haben. Kylie war damals 14 Jahre alt, der Rapper fast 22. Mit einer Romanze in Verbindung gebracht wurden die beiden aber erst ab 2014. Auch später blieb Chyna familiär mit dem Kardashian-Jenner-Umfeld verbunden: Anfang 2016 begann sie eine Beziehung mit Rob Kardashian (39), dem Bruder von Kim und Kylie. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Dream. Über den Beginn des Kontakts erzählte Chyna bei "The Viall Files": "Rob schrieb mir eine Direktnachricht, und ich dachte: 'Okay, was wollt ihr jetzt?'" Danach habe sie angefangen, sich mit ihm auszutauschen. Ihr Eindruck sei schließlich gewesen: "Okay, dieser Typ ist wirklich cool."

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Getty Images Blac Chyna beim zehnjährigen Jubiläum der ComplexCon in Los Angeles 2026

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Imago Tyga und Blac Chyna bei der Eröffnung des Last-Kings-Flagship-Stores am 20. Februar 2014 in Los Angeles

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