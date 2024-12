Teri Hatcher verabschiedet sich von ihrem Liebesleben

Die Schauspielerin Teri Hatcher (59), bekannt aus der Serie "Desperate Housewives", hat offenbart, dass sie Dating nicht mehr so genießt wie früher. In der Talkshow "Sherri" mit Gastgeberin Sherri Shepherd (57) berichtete Teri vor wenigen Tagen, dass sie das Dating-Leben hinter sich gelassen habe. "Es macht einfach keinen Spaß mehr", gab sie zu. Während sie sich auf ihren 60. Geburtstag vorbereitet, fühle sie sich auch ohne Mann an ihrer Seite rundum wohl.

Anstatt auf Dates zu gehen, verbringe Teri ihre Zeit lieber damit, Französisch über Duolingo zu lernen und mit ihrer Katze Fig zu kuscheln: "Ich date nicht viel. Meistens date ich meine Katze." Dass sie wenig ausgeht, würde viele Menschen verwundern – laut ihnen müssten sich die Männer bei ihr doch die Klinke in die Hand geben. Dazu meint Teri lachend: "Nein, nein, ich öffne die Tür ab und zu, aber da ist niemand."

Teri Hatcher war zweimal verheiratet: von 1988 bis 1989 mit Marcus Leithold und von 1994 bis 2003 mit Jon Tenney (62). Mit Jon bekam die Schauspielerin Tochter Emerson, die heute 27 Jahre alt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Teri Hatcher bei "Go Red for Women" 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Emerson Tenney und Teri Hatcher im Febuar 2024

Anzeige Anzeige