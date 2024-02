So eng sind Teri Hatcher und Tochter Emerson miteinander!

Sie lieben gemeinsame Unternehmungen! Teri Hatcher (59) ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch eine liebevolle und mega-stolze Mutter. Seine Tochter Emerson (26) begrüßte der Desperate Housewives-Star 1997 zusammen mit seinem damaligen Mann Jon Tenney (62). Wie gut Teri und ihr Nachwuchs sich verstehen, war in der Vergangenheit vor allem auf Events zu sehen. Im Promiflash-Interview wird nun abermals deutlich: Teri und Emerson sind ein eingespieltes Team!

Im Rahmen der Marc Cain Fashionshow plauderten Teri und Emerson mit Promiflash über ihr Verhältnis. Denn das Mutter-Tochter-Duo genießt es, viele Abenteuer zusammen zu erleben. "Wir lieben es, zusammen zu essen, zu kochen oder wir gehen auch gerne zusammen wandern. Wir lieben auch gemeinsame Spa-Tage", schwärmen die beiden im Interview. Vor kurzem kam sogar noch eine weitere spaßige Aktivität zu ihren gemeinsamen Hobbys hinzu. "Wir haben sogar eine Pokerliga mit meinen und ihren Freunden gegründet. Wir sind alle Poker-Mädels", berichtete Teri strahlend.

Teri und ihr Töchterchen zogen auf der Berliner Fashion Week nicht nur mit ihrem Lächeln alle Blicke auf sich, sondern auch mit ihren Outfits: Die beiden schlüpften in einen stylishen Partnerlook! Die 59-Jährige begeisterte in einem funkelnden violetten Glitzerkleid, welches an den Ärmeln mit passenden Federn besetzt war. Emerson hingegen trug einen eleganten Zweiteiler – die Knöpfe ihrer Jacke waren goldene Blumen.

Instagram / officialterihatcher Teri Hatcher und ihre Tochter Emerson

Getty Images Emerson Tenney und Teri Hatcher im Febuar 2024

Instagram / officialterihatcher Emerson Tenney und Teri Hatcher

