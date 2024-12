"Desperate Housewives"-Schöpfer plant Prequel-Serie

Der Desperate Housewives-Schöpfer Marc Cherry (62) hat nun in einem Interview seine Pläne für eine mögliche Neuauflage der erfolgreichen Serie enthüllt. In einem Gespräch mit dem Magazin People verriet Marc, dass er darüber nachdenkt, eine Prequel-Serie zu entwickeln, die im Jahr 1966 auf der berühmten Wisteria Lane spielt. Er bekräftigte, dass er die Umgebung von Wisteria Lane vermisse und diese gerne wieder zum Leben erwecken würde.

Marc erklärte, dass er die Straße und ihre Häuser wie seine Westentasche kenne und es ihm Spaß mache, neue Geschichten an diesem Ort zu schreiben. "Es gibt Zeiten, in denen ich denke: 'Was wäre, wenn ich für Wisteria Lane im Jahr 1966 schreiben würde?'", erzählte er. Obwohl er bereits einige Ideen für eine solche Serie hat, betonte Marc, dass es wichtig sei, einen guten künstlerischen Grund für eine Neuauflage zu haben. "Wenn man ein Reboot macht, muss es einen wirklich guten Grund dafür geben. Irgendwann werde ich mich mit jemandem zusammensetzen und überlegen, ob es einen triftigen Grund gibt, es zu tun."

"Desperate Housewives" lief von 2004 bis 2012 und zählte zu den erfolgreichsten Serien ihrer Zeit. Sie erzählte die Geschichten von Frauen in der Wisteria Lane, darunter Susan Mayer, gespielt von Teri Hatcher (59). Teri feierte mit der Rolle große Erfolge. Neben ihrer Karriere ist Teri auch Mutter einer Tochter und engagiert sich in verschiedenen wohltätigen Projekten. In weiteren Hauptrollen sind Marcia Cross (62), Felicity Huffman (61) und Eva Longoria (49) zu sehen. Seit dem Ende der Serie hoffen viele Fans auf eine Rückkehr oder Fortsetzung. Marc hat nach "Desperate Housewives" weitere Serien wie "Devious Maids" und "Why Women Kill" geschaffen und bleibt eine einflussreiche Figur in der Fernsehwelt.

Getty Images Der "Desperate Housewives"-Cast beim PaleyFest09, 2009

Getty Images Teri Hatcher, "Desperate Housewives"-Darstellerin

