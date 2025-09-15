Sabia Boulahrouz spricht offen über ihre Beauty-Behandlungen

Sabia Boulahrouz (47), bekannt aus der Welt des Reality-TV, hat ihren Fans auf Instagram ganz offen ihre Beauty-Geheimnisse anvertraut. Auf die Frage eines Followers, ob sie in der Vergangenheit Behandlungen wie Injektionen oder Filler habe machen lassen, gab sie bereitwillig Antwort. Sabia verriet, dass sie vor vielen Jahren ihre Lippen mit Hyaluron unterspritzen ließ, sich das Material im Laufe der Zeit jedoch verlagert habe. Vor einigen Wochen ließ sie das alte Hyaluron entfernen und ihre Lippen anschließend neu aufbauen. "Ich bin superhappy mit dem Ergebnis", so die ehemalige Tänzerin.

Doch das war für Sabia offenbar erst der Anfang. Offen sprach sie in derselben Fragerunde darüber, dass sie auch in Zukunft weitere Beauty-Anwendungen in Betracht ziehe. Eine Laserbehandlung stehe dabei ganz oben auf ihrer Wunschliste. "Demnächst plane ich eventuell eine Laserbehandlung und werde euch natürlich von meinen Erfahrungen berichten", versprach Sabia, die sich nicht nur selbst über die Ergebnisse ihrer Behandlungen freut, sondern diese auch mit ihren Fans teilt. Offenheit scheint bei ihr dabei an oberster Stelle zu stehen.

Vor rund zwei Wochen blickte die Influencerin in einem Interview mit Promiflash auf die vergangenen Jahre zurück. Offen sprach Sabia darüber, warum sie während der Pandemie plötzlich aus der Öffentlichkeit verschwand. "In dieser Zeit hatte ich, wie viele andere auch, Ängste und Sorgen um meine Familie und die Menschen, die mir nahestehen", erklärte sie. Der Reality-TV-Star betonte außerdem: "Für mich hat es sich damals einfach nicht richtig angefühlt, Unterhaltung zu liefern. Natürlich hätte ich Kleinigkeiten aus dem Alltag teilen können, aber ich habe es nicht gespürt – und Authentizität ist mir wichtig."

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz, ehemaliges Model

Instagram / sabia_boulahrouz Medienpersönlichkeit Sabia Boulahrouz, August 2025

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz in Hamburg, 2019