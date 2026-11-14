Krisen überstehen: Andrea Berg packt über Ehe mit Ulrich aus

Andrea Berg (60) und Ulrich Ferber sind seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Paar. Doch auch in ihrer langjährigen Beziehung scheint nicht immer alles harmonisch zu laufen. Im Gespräch mit Das Neue Blatt verrät die Schlagersängerin, dass sie und ihr Ehemann durchaus mit Unstimmigkeiten und schwierigen Phasen zu kämpfen haben. Entscheidend sei für sie allerdings, wie man als Paar mit solchen Herausforderungen umgeht. "Wenn alles in Ordnung ist, dann ist das schön. Aber wahre Liebe zeigt sich, wenn wir in herausfordernden Momenten noch füreinander da sind", erklärt Andrea. Auch für den Umgang mit Beziehungskrisen hat die Musikerin eine klare Haltung: "Durchhalten, aushalten, zusammen auch durch schwere Zeiten gehen! Und nicht sagen: 'Puh, das wird mir jetzt aber zu anstrengend. Ich suche mir jetzt lieber einen neuen Partner.'" Statt bei den ersten Schwierigkeiten aufzugeben, setzt die Sängerin also darauf, gemeinsam an der Beziehung festzuhalten.

Mit den Jahren hat sich auch Andreas Verständnis von einer erfüllten Partnerschaft gewandelt. "Ich glaube, mit der Lebenserfahrung lernt man, dass Liebe viel mit resignativer Reife zu tun hat", erklärt sie. Romantische Gefühle und Zärtlichkeiten seien für sie längst nicht mehr das Einzige, worauf es ankomme. "Liebe ist viel mehr als nur Händchenhalten und Verliebtsein. Das kann jeder", stellt die Musikerin klar. Vielmehr brauche eine dauerhafte Beziehung die Bereitschaft, sich auch in schwierigen Phasen füreinander einzusetzen. "Die Liebe darf nicht etwas Flüchtiges sein, sonst ist es keine Liebe. In einer Partnerschaft muss man auch die Ausschläge nach unten aushalten können", betont Andrea. Dass sie und Ulrich bereits viele gemeinsame Jahre miteinander verbracht haben, zeigt auch ein Blick auf ihre Liebesgeschichte: Am 27. Juni 2007 heirateten die beiden in Andreas Heimatort Kleinaspach in Baden-Württemberg. Im kommenden Juni feiern sie somit ihren 20. Hochzeitstag.

Für gemeinsame Glücksmomente brauchen Andrea und Ulrich weder außergewöhnliche Unternehmungen noch große Abenteuer. Vielmehr schätzen die beiden die kleinen Freuden des Alltags und nehmen sich bewusst Zeit füreinander, statt schöne Erlebnisse immer wieder aufzuschieben. "Wir brauchen keine großen Erlebnisse. Wenn wir mit einer Flasche Bier am Fischteich sitzen oder nach einer langen Wanderung in einer kleinen Weinberghütte einkehren, dann genießen wir unsere Zweisamkeit", erklärt sie. Die Musikerin musste selbst schon schmerzhaften Liebeskummer durchstehen. Wie sie einst erzählte, entstand ihr Song "Du hast mich tausendmal belogen", nachdem sie herausgefunden hatte, dass sie von einem Partner betrogen worden war. Ihren Schmerz verarbeitete sie damals in dem Lied, das schließlich zu einem ihrer größten Hits wurde.

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Getty Images Andrea Berg und ihr Mann Ulrich Ferber, Mai 2017

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Getty Images Andrea Berg beim Schlagerbooom TV Open Air im Stadion Kitzbühel, 6. Juni 2026

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