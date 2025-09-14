Single oder nicht? Sabia Boulahrouz verrät Beziehungsstatus

Sabia Boulahrouz (47) hat auf Instagram eine Frage beantwortet, die ihren Fans offenbar unter den Nägeln brannte. Auf ihrem Social-Media-Profil stellte ein neugieriger Follower die Frage nach dem aktuellen Beziehungsstatus der TV-Bekanntheit: "Bist du Single?" Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten und war alles andere als vage. "Yes, Single", bestätigte die einstige Tänzerin und gab damit einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben.

Das Liebesleben von Sabia erregte schon in der Vergangenheit immer wieder großes Interesse. Sie war von 2006 bis 2013 mit dem Fußballspieler Khalid Boulahrouz verheiratet, den sie ein Jahr zuvor auf einem Event kennengelernt hatte. Nach dieser Ehe sorgte ihre Beziehung zu Rafael van der Vaart (42) für Schlagzeilen, die von 2013 bis 2015 währte. Seit der Trennung von dem ehemaligen Fußball-Star hielt sie sich allerdings weitgehend mit Informationen über ihren Beziehungsstatus zurück – bis jetzt.

Vor rund zwei Monaten zeigte sich Sabia nach längerer Pause erstmals wieder auf dem roten Teppich und sprach offen über ihr Leben abseits der Kameras. Im Gespräch mit Bild verriet die Moderatorin lachend: "Ich habe mit der Vergangenheit abgeschlossen. Allerdings schreiben mir heute immer noch Fußballer." Für ein neues Liebesabenteuer war sie zu diesem Zeitpunkt aber nicht zu haben. "Ich bin glücklicher Single und nicht auf der Suche", betonte sie.

