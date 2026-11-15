Königin Sofia regelt ihr Erbe: Wer bekommt ihre Juwelen?

Königin Sofia (88) ist Anfang des Monats 88 Jahre alt geworden und hat zu diesem Anlass ihre über Jahrzehnte aufgebaute private Juwelensammlung geordnet. Das funkelnde Familienerbe will die Royal laut Hola! nämlich schon zu ihren Lebzeiten an ihre Angehörigen weitergeben. Für ihre drei Kinder König Felipe (58), Infantin Elena und Infantin Cristina ist jeweils ein eigenes Schmuckkonvolut vorgesehen. Aber auch die Enkel sollen persönliche Kostbarkeiten als bleibende Erinnerungen bekommen. Prinzessin Leonor (21), Victoria Federica und Irene Urdangarin wurden demnach schon mit Stücken aus Sofias Besitz bedacht. Die männlichen Enkel werden ebenfalls berücksichtigt: Ihre Juwelen könnten später von deren Ehefrauen oder Nachkommen getragen werden.

Eine besondere Rolle spielt die preußische Tiara aus Platin und Diamanten. Das geschichtsträchtige Schmuckstück soll voraussichtlich an Felipe gehen und damit im engsten Kreis des spanischen Königshauses bleiben. Wegen seiner besonderen Tradition wird es zugleich als großer Favorit für eine mögliche spätere Hochzeit von Leonor gehandelt. Beim Verteilen ihrer Schmuckstücke geht es weniger um den materiellen Wert und mehr darum, welche emotionale Verbindung dahintersteckt. So spielen Hochzeiten, Taufen und Jubiläen eine Rolle, bei denen Sofia oder ihre Töchter die jeweiligen Kostbarkeiten trugen. Sofia ordnete zudem Briefe, Dokumente, Alben, Tausende teils selbst aufgenommene Fotos und ihre Haute-Couture-Kleider. Roben, die nicht bei der Familie bleiben, könnten später in einem Museum bewahrt werden.

Zur Privatsammlung gehören Geschenke von Juan Carlos aus den ersten Jahren seiner Regentschaft, weitere persönliche Präsente und eigene Anschaffungen aus mehreren Jahrzehnten. Besonders häufig finden sich Perlen, Diamanten und Rubine. Hinzu kommen Amethyste, Türkise und griechische Schutzamulette aus Athen. Die florale Tiara, die Muscheltiara und die russische Tiara gingen nach Felipes Thronbesteigung offiziell an Königin Letizia (54) über. Die preußische Tiara aus Platin und Diamanten blickt auf eine lange Geschichte zurück. Ursprünglich gehörte sie Sofias Großmutter, Prinzessin Viktoria Luise von Preußen. Diese bekam das Diadem 1913 von Kaiser Wilhelm II. zu ihrer Hochzeit geschenkt. Im Jahr 1937 wurde das Schmuckstück an Königin Friederike weitergereicht, als sie Paul von Griechenland heiratete. Friederike vermachte die Tiara später ihrer Tochter Sofia, die sie bei ihrer Trauung mit Juan Carlos am 14. Mai 1962 trug.

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Getty Images Königin Sofia, November 2024

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Getty Images König Felipe VI. mit seiner Mutter Sofía und seinem Vater Juan Carlos

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