Geheimer "Avengers"-Auftritt von zwei Fanlieblingen enthüllt

Ryan Reynolds (50) und Hugh Jackman (58) sind offenbar beim nächsten großen Marvel-Abenteuer mit von der Partie! Laut einem offiziellen Eintrag der US-Drehbuchgewerkschaft Writers Guild of America (WGA) haben die beiden Schauspieler zusätzliches Material zum Skript von "Avengers: Doomsday" beigesteuert – und das lässt Fans direkt aufhorchen. Schon bei Deadpool & Wolverine hatten Ryan und Hugh ihre Rollen und vor allem die Dialoge intensiv mitgestaltet. Durch den WGA-Eintrag gilt deshalb auch ein geheimer Auftritt ihrer beliebten Figuren Deadpool und Wolverine im neuen Film als praktisch bestätigt. Die beiden Stars könnten damit wieder gemeinsam vor der Kamera stehen, wenn es die Helden mit Doctor Doom zu tun bekommen. Der Bösewicht wird von Robert Downey Junior (61) verkörpert, der dem Marvel-Universum durch seine frühere Rolle als Iron Man eng verbunden ist. Lange müssen Kinogänger auf eine mögliche Auflösung nicht mehr warten: "Avengers: Doomsday" soll am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos starten.

Als offizielle Drehbuchautoren des Films führt die WGA Stephen McFeely und Michael Waldron. Ryan und Hugh tauchen dagegen in der Liste derjenigen auf, die zusätzliches Material geliefert haben. Für solche Beiträge werden die Beteiligten nicht zwingend im Abspann erwähnt. Eine klare Bestätigung blieb Ryan seinen Fans auf X schuldig. Stattdessen antwortete er mit einer Portion Deadpool-Humor: Der Schauspieler teilte einen Clip aus "Deadpool & Wolverine". In der Szene will Mr. Paradox auf jeglichen Papierkram verzichten, woraufhin Deadpool erklärt, dass er ohnehin nicht lese. Die mögliche Beteiligung des Duos war zuvor weder Bestandteil der umfangreichen Besetzungsankündigungen noch von Marvel offiziell bestätigt worden. Zwar kursierten schon länger Gerüchte über einen Auftritt in "Doomsday", eine offizielle Bestätigung gab es jedoch nicht. Der WGA-Eintrag liefert nun einen wesentlich konkreteren Hinweis.

Auch um einen weiteren Marvel-Liebling hatte es bereits vor zwei Monaten neue Spekulationen gegeben: Bruce Banner alias Hulk. Regisseur Joe Russo (55) hatte im Gespräch mit Empire Online angedeutet, dass die Figur mit dem neuen Schurken verbunden sei. "Bruce Banner ist definitiv in die Geschichte rund um Doom involviert", erklärte er damals. Ob Mark Ruffalo (58) dafür tatsächlich wieder als Hulk vor der Kamera stand, ließ Joe allerdings offen: "Wir werden seinen Auftritt in 'Doomsday' weder bestätigen noch dementieren." Sein Bruder Anthony Russo hatte zugleich verraten, dass die angekündigte Besetzung noch längst nicht alle Überraschungen enthalte. "Es gibt Charaktere und Schauspieler, die noch nicht angekündigt wurden und Teil von 'Doomsday' sind", sagte er. Auch Mark selbst hatte die Gerüchte zuvor mit Humor aufgegriffen. In der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (52) scherzte er, Marvel habe ihn wegen seiner berüchtigten Spoiler aus dem Film gestrichen. Eine offizielle Bestätigung für seine Rückkehr lieferte er damit aber nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

Anzeige Anzeige

Disney Szene aus "Deadpool & Wolverine"

Anzeige Anzeige