Mit Diabetes Typ 1: Survival-Show fordert Matthias Steiner

Extreme Hitze, kaum Nahrung und dazu eine chronische Erkrankung: Matthias Steiner (44) hat sich in der sechsten Staffel von 7 vs. Wild in die Wüste gewagt, obwohl er mit Typ-1-Diabetes lebt. Die Diagnose erhielt der Olympiasieger bereits kurz vor seinem 18. Geburtstag. Wie er nun im Gespräch mit Bunte verriet, war genau das ein entscheidender Grund für seine Teilnahme. "Ich wollte diese Grenzerfahrung. Ich wollte herausfinden, ob ich mit dieser Autoimmunerkrankung in einer Gegend zurechtkomme, in der ich vorher nicht weiß, ob ich etwas zu essen finde – und wenn ja, ob diese Nahrung überhaupt Kohlenhydrate enthält." Medizinisch war der Sportler dabei allerdings nicht völlig auf sich allein gestellt. Er durfte seinen Glukosesensor mitnehmen, der seine Werte kontinuierlich misst, ebenso wie seine Insulinpumpe samt Zubehör. Außerdem hatte er ausreichend Insulin und Glukose-Gel als Notfallreserve dabei.

Bei Typ-1-Diabetes produziert der Körper kein eigenes Insulin mehr. Der ehemalige Gewichtheber muss also selbst dafür sorgen, dass der Zucker aus dem Blut in die Zellen gelangt und dort als Energie genutzt werden kann. In der Wildnis birgt das gleich mehrere Risiken: Wirkt im Verhältnis zur Nahrungsaufnahme und körperlichen Anstrengung zu viel Insulin, droht eine schwere Unterzuckerung, die im schlimmsten Fall zur Bewusstlosigkeit führen kann. Verzichtet er dagegen auf Insulin, weil er nichts zu essen hat, kann sich eine lebensgefährliche Ketoazidose entwickeln. Matthias bereitete sich deshalb intensiv darauf vor, wie sich Hitze und Nahrungsmangel auf seinen Körper auswirken könnten. Mit seiner Teilnahme möchte er auch anderen Betroffenen Mut machen: "Diabetes sollte nicht der Grund sein, etwas nicht zu machen."

In Matthias' Familie stieß sein Vorhaben anfangs allerdings nicht bei allen auf Begeisterung. "Meine Frau war anfänglich nicht begeistert, meine Jungs fanden es sofort cool", erzählt er Bunte. "Sie kannten im Gegensatz zu mir das Format und wollten unbedingt, dass ich mitmache." Aus der Wildnis nimmt Matthias schließlich auch einige persönliche Erkenntnisse mit: Künftig möchte er wieder bewusster Ruhephasen einplanen. Außerdem ärgert er sich seit seiner Erfahrung weniger über alltägliche Kleinigkeiten. "Ich muss permanent lachen, wenn ich sehe, über welche Kleinigkeiten wir uns im Alltag aufregen und dabei ungeheuer viel Energie verschwenden." Wie sich Matthias in der Survival-Show geschlagen hat, können Fans seit dem 23. Oktober in der sechsten Staffel von "7 vs. Wild" bei Amazon Prime verfolgen.

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Amazon Prime Matthias Steiner als Teilnehmer bei "7 vs. Wild", Staffel 6

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Imago Matthias Steiner, Januar 2024

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