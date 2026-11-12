Königin Sofia bewundert Enkelin Leonor aus diesem Grund

Königin Sofia (88) kann ihren Stolz kaum verbergen: Sie beobachtet mit großer Freude, wie souverän ihre Enkelin Prinzessin Leonor (21) in ihre Rolle als spanische Thronfolgerin hineinwächst. Besonders das selbstbewusste Auftreten der jungen Royal beeindruckt die ehemalige Königin, wie die spanische Zeitung Hola berichtet. Bei offiziellen Terminen vertritt die 21-Jährige ihre Standpunkte mit großer Sicherheit. Selbst vor internationalem Publikum wirkt sie ruhig und spricht ganz selbstverständlich. Personen aus Sofias Umfeld berichten laut der Zeitung, dass die Augen der Großmutter regelrecht leuchten, wenn sie ihre Enkelin bei solchen Anlässen so selbstbewusst erlebt. Dass sie Leonors Auftritte so aufmerksam verfolgt, hat einen persönlichen Grund: Sofia stand jahrzehntelang an der Seite des spanischen Königs im Rampenlicht. Ihr Lampenfieber konnte sie in all den Jahren jedoch nie ganz ablegen. Umso mehr bewundert sie, mit welcher Gelassenheit Leonor die Bühne für sich einnimmt.

Mit ihrer Enkelin würde Sofia am liebsten noch viel mehr Zeit verbringen. Gleichzeitig hat sie Verständnis dafür, dass Leonors Ausbildung und ihre Pflichten für die Krone nur wenig Raum für Freizeit lassen. Trotz ihres vollen Terminkalenders schaut die Thronfolgerin regelmäßig privat bei ihrer Großmutter im Zarzuela-Palast vorbei. Seit Leonor wieder dort wohnt, lassen sich die Besuche deutlich leichter planen. Die beiden tauschen sich dann in entspannter Atmosphäre über vieles aus. Dabei teilt Sofia Erinnerungen aus der Familiengeschichte mit ihrer Enkelin und bereitet Leonor darauf vor, welche Anforderungen ihre künftige Rolle als Königin mit sich bringen wird. Ganz so ernst geht es bei den Treffen allerdings nicht immer zu. Großmutter und Enkelin teilen nämlich eine süße Schwäche: Schokolade darf bei ihren gemeinsamen Stunden offenbar nicht fehlen. So wird aus mancher Lektion über die Krone auch ein gemütliches Beisammensein.

Sofias engster Kreis ist in den vergangenen Jahren kleiner geworden. Ihre Schwester, Prinzessin Irene von Griechenland, ist verstorben, während ihr Ehemann, Altkönig Juan Carlos (88), im Ausland lebt. Die Königin selbst wohnt weiterhin im Zarzuela-Palast. Großen Rückhalt gibt ihr ihr Sohn, König Felipe VI. (58). Er besucht seine Mutter, sooft es sein Terminkalender zulässt. Zudem sollen die beiden täglich miteinander telefonieren. Wie vertraut das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ist, zeigte sich zuletzt auch bei der Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise in Oviedo. Nach einem offiziellen Mittagessen wartete Felipe geduldig auf Sofia, reichte ihr den Arm und fragte: "Gehen wir, Mama?" Ihr Alltag folgt einem festen Rhythmus: Morgens liest Sofia gedruckte Zeitungen und engagiert sich außerdem mit ihrer Stiftung. Beim Essen bevorzugt sie leichte Fischgerichte. Mit Felipe verbindet sie neben der Liebe zu Schokolade auch die Vorliebe für frische Seezunge.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Königin Sofia und Prinzessin Leonor

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Getty Images Spaniens Prinzessin Leonor bei der Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise, Oktober 2026

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