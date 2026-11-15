"Twilight" kehrt zurück: Diese Filmfakten kennt kaum jemand

Die Twilight-Saga kehrt zurück, diesmal als animierte Serie bei Netflix. Wie das Portal What's on Netflix berichtet, arbeitet der Streamingdienst an einer neuen Umsetzung der beliebten Vampirgeschichte. Damit rückt auch die ursprüngliche Filmreihe wieder in den Mittelpunkt. Rund um die Kinofilme gibt es einige Hintergründe, die selbst eingefleischte Fans überraschen dürften. Im Zentrum der damaligen Filme standen Kristen Stewart (36) als Bella Swan und Robert Pattinson (40) als Vampir Edward Cullen. Bevor Robert die Rolle des geheimnisvollen Blutsaugers ergatterte, musste er sich laut Netzwelt allerdings gegen eine große Konkurrenz behaupten. Rund 5.000 Schauspieler sollen sich für die Rolle beworben haben. Buchautorin Stephenie Meyer wünschte sich zunächst Henry Cavill (43), der später als Superman bekannt wurde, für die Rolle des Edward. Letztlich fiel die Wahl jedoch auf Robert, der den Vampir mit seiner Darstellung und seinem markanten Aussehen nachhaltig prägte.

Für seine Rolle bereitete sich der Schauspieler intensiv vor. Robert trainierte täglich fünf Stunden, spielte Baseball und übte Kampftechniken. Zusätzlich absolvierte er einen Crashkurs für Stunts. Auch Edwards später ikonische Frisur hätte beinahe ganz anders ausgesehen. Die Haarstylisten hatten zunächst eine klassische Langhaarfrisur für den Vampir vorgesehen. Robert wehrte sich jedoch gegen die geplanten Extensions. Besonders viel Geduld verlangte auch die bekannte Apfelszene in der Cafeteria: Erst beim 13. Versuch gelang es Robert, den fallenden Apfel wie geplant aufzufangen. Eine ungewöhnliche Requisite kam wiederum beim Kampf zwischen Edward und James im Ballettstudio zum Einsatz, wie Netzwelt berichtet. Für das Stück von James' Hals, das Edward abbeißt, verwendete das Team geschmolzenen Käse. Robert und James-Darsteller Cam Gigandet (44) improvisierten Teile des Kampfes, da es keine feste Choreografie gab. Um die übermenschlichen Kräfte der Vampire darzustellen, kamen außerdem Drahtseile zum Einsatz.

Die neue Netflix-Serie beruht auf Stephenie Meyers (52) Roman "Biss zur Mitternachtssonne". Darin wird die bekannte Liebesgeschichte zwischen Edward und Bella aus der Perspektive des Vampirs erzählt. Wie What's on Netflix berichtet, hat der Streamingdienst die animierte Produktion direkt für zwei Staffeln in Auftrag gegeben. Lionsgate übernimmt die Produktion, während sich das Format an ein erwachsenes Publikum richten soll. Neben Edwards Sichtweise soll auch seiner Familie, den Cullens, in der Neuauflage deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Stephenie selbst hatte übrigens schon im ersten "Twilight"-Film einen kurzen Auftritt, wie Netzwelt berichtet. In einer Szene sitzen Bella und ihr Vater Charlie gemeinsam in einem Diner in Forks. Am Tresen ist die Schriftstellerin zu sehen, die dort mit ihrem Laptop sitzt. Der kleine Cameo ist eine Anspielung auf ihre Arbeit als Autorin.

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United Archives GmbH / ActionPress Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

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Getty Images Henry Cavill bei den AACTA Awards 2025

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