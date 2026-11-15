Ron Jeremy in Dauerpflege: Akten enthüllen sein Vermögen

Ron Jeremy (73) lebt in einer privaten Pflegeeinrichtung und wird dort rund um die Uhr betreut. Grund dafür ist eine fortgeschrittene Demenzerkrankung. Neue Gerichtsunterlagen zeigen jetzt, wie es um die Finanzen des früheren Pornodarstellers steht. Den Akten zufolge, die TMZ einsehen konnte, beläuft sich sein Vermögen auf insgesamt 895.000 Dollar, umgerechnet rund 810.000 Euro. Verwaltet wird das Geld von einem Anwalt, den das Gericht auf Wunsch von Rons Familie eingesetzt hat. In den Dokumenten werden etwa 267.000 Dollar (circa 240.000 Euro) an Bargeld sowie rund 640.000 Dollar (rund 570.000 Euro) an nicht liquiden Vermögenswerten aufgeführt. Zu Rons Besitz zählten außerdem drei Eigentumswohnungen in Los Angeles. Diese Immobilien wurden demnach im Laufe der vergangenen Jahre verkauft, während der ehemalige Erotikstar bereits unter gerichtlich angeordneter Betreuung stand. Wie viel die Verkäufe eingebracht haben, geht aus den bisherigen Berichten nicht hervor.

Aus dem Vermögen sollen nun offene Rechnungen bezahlt werden. Den Unterlagen zufolge hat die Vermögensverwaltung beim zuständigen Gericht beantragt, rund 60.000 Dollar an Anwaltskosten begleichen zu dürfen, das entspricht etwa 54.000 Euro. Weitere 20.000 Dollar (umgerechnet circa 18.000 Euro) sollen für Ausgaben fließen, die mit der gerichtlich angeordneten Betreuung zusammenhängen. Ob das Gericht den beantragten Zahlungen bereits zugestimmt hat, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor. Ron steht seit 2023 unter Betreuung. Dem Bericht zufolge ist sein Gesundheitszustand so ernst, dass er rund um die Uhr medizinisch versorgt werden muss. Ron, der im März 73 Jahre alt geworden ist, braucht wegen seiner schweren Demenz bei allem Hilfe. Die Pflege in der privaten Einrichtung soll ihm diese Versorgung dauerhaft sichern.

Rons Gesundheitszustand hatte auch juristisch weitreichende Folgen. Ungefähr zu der Zeit, als die Betreuung eingerichtet wurde, stufte man den einstigen Erotikstar als nicht verhandlungsfähig ein. Zu diesem Zeitpunkt lief gegen ihn ein umfangreiches Strafverfahren. Insgesamt 30 Anklagepunkte wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe auf 21 Frauen waren gegen ihn erhoben worden. Einige der Taten sollen bis zu 20 Jahre zurückgelegen haben. Ron plädierte vor Gericht auf nicht schuldig. Zu einem Prozess kam es am Ende nicht. Das Verfahren wurde eingestellt, weil er aufgrund seines geistigen Gesundheitszustands nicht vor Gericht gestellt werden konnte. Damit blieben die schweren Anschuldigungen ungeklärt. Seitdem ist es öffentlich still um Ron geworden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ron Jeremy, ehemaliger Pornostar

Anzeige Anzeige

Getty Images Ron Jeremy bei der Premiere von "Killing Kennedy"

Anzeige Anzeige