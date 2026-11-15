Diese Produkte aus Ralfs "Die Millionenidee" gibt es bald

Ralf Dümmel (59) bringt zwei neue Erfindungen in die Geschäfte. In seiner neuen Show "Die Millionenidee – mit Ralf Dümmel" konnten ihn gleich zwei Ideen überzeugen: die Farbwalze "Rollfix" von der 55-jährigen Katja und die Wärmflasche "Happy Hotty" des 19-jährigen Jerimo aus Nordrhein-Westfalen. Wie SAT.1 berichtet, wurden beide Konzepte im Laufe der Sendung zu marktreifen Produkten weiterentwickelt. Erhältlich sind die Produkte in allen Lidl-Filialen deutschlandweit. Möglich macht das ein besonderes Verkaufskonzept: Die Artikel, die am Sonntagabend im Fernsehen vorgestellt werden, stehen bereits ab dem darauffolgenden Montag in den Regalen des Discounters. Wer eine der neuen Erfindungen selbst ausprobieren möchte, muss also nicht lange warten. Für Katja und Jerimo geht es damit direkt vom Fernsehstudio in den Handel.

Bei "Rollfix" wird das Vlies der Farbwalze mit einem Klettverschluss befestigt. Dadurch soll sich die Walze leichter und schneller auswaschen lassen, außerdem soll weniger Müll anfallen. Ein Praxistest in der Sendung bestätigte, dass die Erfindung im Vergleich zu herkömmlichen Farbwalzen Zeit spart. Auf die Idee kam Katja durch den Beruf des Vaters ihrer Tochter. "Der Vater meiner Tochter hat einen Malerbetrieb in dritter Generation übernommen. Ich war viel mit auf den Baustellen unterwegs. Was mich immer genervt hat, ist der Wahnsinns-Müll", erzählte sie. Jerimos "Happy Hotty" verbindet dagegen eine Wärmflasche mit einer Duftfunktion. Das Produkt soll für mehr Entspannung sorgen und unter anderem bei Erkältungsbeschwerden unterstützend wirken. Ursprünglich plante der Erfinder, austauschbare Duftpads in einer dafür vorgesehenen Tasche am Bezug unterzubringen. Im Laufe der Entwicklung wurde die Idee jedoch verändert: Stattdessen werden nun neutrale Duftsteine verwendet, die individuell mit unterschiedlichen ätherischen Ölen beträufelt werden können. Ralf war begeistert: "Ein Produkt, das unendlich viele Menschen benutzen, einfach zu verbessern, das ist echt eine coole Idee."

"Die Millionenidee – mit Ralf Dümmel" ist am vergangenen Sonntag in SAT.1 und auf Joyn gestartet. Für das Format waren insgesamt 6.598 Bewerbungen aus ganz Deutschland eingegangen. Die Voraussetzungen für eine Bewerbung sind bewusst unkompliziert gehalten: Niemand muss bereits ein eigenes Unternehmen gegründet oder einen fertigen Prototyp entwickelt haben. Auch einfache Ideen, die bisher nur im Kopf entstanden oder auf einem Zettel notiert wurden, haben die Chance, ausgewählt zu werden. Der Unternehmer und sein Expertenteam begleiten die Erfinder anschließend auf dem gesamten Weg. Dazu gehören die Weiterentwicklung des Produkts, die Marktanalyse, ein Praxistest und schließlich die Platzierung im Handel. Das finanzielle Risiko trägt Ralf dabei selbst. Bleibt nach Abzug aller Kosten ein Gewinn übrig, wird dieser zu gleichen Teilen zwischen ihm und den jeweiligen Erfindern aufgeteilt.

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Joyn/Svenja Blobel Ralf Dümmel, Unternehmer

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IMAGO / STAR-MEDIA Ralf Dümmel, Unternehmer

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