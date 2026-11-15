Steckt hinter Kates Mohnblumen-Trio eine Familientragödie?

Drei kleine Blüten auf tiefschwarzem Stoff sorgen bei den Royalfans für reichlich Rätselraten: Prinzessin Kate (44) zog beim diesjährigen Remembrance Sunday mit einem ganz besonderen Detail alle Blicke auf sich. Gemeinsam mit Königin Camilla (79) verfolgte die Ehefrau von Prinz William (44) vom Balkon des britischen Außenministeriums aus, wie am Londoner Cenotaph die Kränze niedergelegt wurden. Dabei steckten sowohl an Kates schwarzem Mantel als auch an Camillas Kleidung gleich drei rote Mohnblumen – das traditionelle britische Symbol des Gedenkens. Was genau hinter dieser Anzahl steckt, bleibt allerdings unklar, da sich der Buckingham-Palast bislang nicht offiziell zur Bedeutung der drei Blüten geäußert hat. Zu ihrem Outfit kombinierte die Prinzessin von Wales einen Hut von Jane Taylor, die einst Prinzessin Diana (†36) gehörenden Collingwood-Perlenohrringe sowie eine Brosche der HMS Glasgow, die auf ihre Verbindung zu dem Kriegsschiff der Royal Navy hinweist.

Für das Blumentrio an Kates Brust kursieren derzeit mehrere Deutungen: Die gängigste Erklärung, die auch dazu passen würde, dass Camilla ebenfalls drei Blumen trug, besagt, dass jede Mohnblume für eine der drei Teilstreitkräfte des Vereinigten Königreichs steht: die British Army, die Royal Navy und die Royal Air Force. Es gibt jedoch auch eine deutlich persönlichere Lesart, die laut People direkt in Kates eigene Familiengeschichte führt: Ihre Urgroßmutter Olive verlor im Ersten Weltkrieg zwischen 1915 und 1917 drei Brüder, denen die Royal nun jeweils eine Blüte gewidmet haben könnte. Daneben wird als ganz praktische Begründung genannt, dass mehrere rote Blüten auf dunkler Kleidung bei Fernsehaufnahmen schlicht besser zu erkennen sind und drei an der Zahl ein besonders ansprechendes Arrangement ergeben. Dass Mitglieder des Königshauses mehr als eine Mohnblume tragen, ist ohnehin nicht neu, da sich bereits Queen Elizabeth II. (†96) häufig mit fünf Exemplaren zeigte, die laut Royalexperten neben den drei Teilstreitkräften auch den Zivilschutz und die weiblichen Kriegsdienste repräsentiert haben sollen.

Bei der diesjährigen Zeremonie verfolgten Kate und Camilla das Geschehen erneut Seite an Seite vom Balkon aus, während König Charles (78) das zweiminütige Schweigen anführte und anschließend ebenso wie Prinz William einen Kranz am Cenotaph niederlegte. Dass Kate an diesem Gedenktag mit ihren Accessoires gezielt Bezüge zu ihrer Familie herstellt, hat Tradition: 2019 trug sie die "Codebreakers Brooch", um ihre Großmutter Valerie Glassborow, deren Zwillingsschwester Mary sowie eine Großtante zu ehren, die im Zweiten Weltkrieg in Bletchley Park als Codeknackerinnen gearbeitet hatten. Im vergangenen Jahr setzte die dreifache Mutter hingegen auf eine einzelne, von Hand bestickte Mohnblume samt RAF-Abzeichen, womit sie an ihren Großvater Peter Middleton erinnerte, der im Zweiten Weltkrieg als Militärpilot im Einsatz war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine, Prinzessin von Wales, am 8. November 2026 am Londoner Cenotaph

Anzeige Anzeige

Imago Königin Camilla und Catherine, Prinzessin von Wales, am Remembrance Sunday 2026

Anzeige Anzeige