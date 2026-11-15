Malin Åkerman packt über das Ehe-Aus nach der Geburt aus

Malin Åkerman (48) blickt auf eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens zurück. Im Podcast "Call Her Daddy" mit Alex Cooper (32) verriet die Schauspielerin nun, warum ihre Ehe mit Roberto Zincone nur wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes Sebastian zerbrach. Erst mit dem gemeinsamen Baby sei beiden bewusst geworden, dass sie in wichtigen Fragen der Elternschaft nicht auf einer Wellenlänge lagen. "Wir hatten nicht über die Kindererziehung gesprochen. Wir hatten nicht darüber gesprochen, wie unsere Zeitpläne aussehen könnten. Wir gingen so naiv an die Sache heran", gestand die Schauspielerin. Rückblickend sei ihr schließlich klar geworden: "Das funktioniert mit uns als gemeinsamen Eltern nicht."

Das Ehe-Aus fiel für Malin in eine ohnehin herausfordernde Lebensphase. Sie war gerade erst Mutter geworden und stand bereits wieder für eine Comedyserie vor der Kamera. Ihren Sohn nahm sie kurzerhand mit zur Arbeit, wie Female First berichtet. Da sie bei der Produktion nicht nur als Darstellerin, sondern auch hinter den Kulissen als Produzentin tätig war, konnte sie ihr Büro kurzerhand in ein Kinderzimmer verwandeln. "Es war schön, ihn jeden Tag bei mir haben zu können", verriet Malin. Gleichzeitig sei die Situation alles andere als leicht gewesen: "Aber es war wirklich schwer, das Ende einer Beziehung zu betrauern, in einer Comedyserie mitzuspielen, ins Muttersein hineinzufinden, die ganze Nacht wach zu sein und ihn zu füttern – und dann zur Arbeit zu gehen."

Unterstützung fand die Schauspielerin schließlich bei ihrer besten Freundin. Zwei Monate nach der Trennung zog diese bei Malin und Sebastian ein. Rund ein Jahr lang lebten die drei gemeinsam unter einem Dach. "Es war die schönste Erfahrung, die wir je gemacht haben", schwärmte sie im Gespräch mit Alex. Anschließend nahm sie sich ein ganzes Jahr Zeit, um die Trennung und die damit verbundenen Veränderungen zu verarbeiten. Mithilfe intensiver Therapie setzte sie sich unter anderem mit ihrer Identität als alleinerziehende Mutter und ihren Schwierigkeiten mit Nähe auseinander. 2018 heiratete die Schauspielerin schließlich Jack Donnelly (40). Auch zu ihrem Ex-Mann Roberto hat sie heute ein gutes Verhältnis: Laut Malin sind die beiden weiterhin befreundet und erst kürzlich sogar gemeinsam nach Italien gereist.

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Imago Malin Åkerman bei der Weltpremiere der zweiten Staffel von "The Hunting Wives" in Los Angeles

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Getty Images Malin Akerman bei den Golden Globes 2016

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