Ex-Häftling berichtet von den Extras in Russell Brands Knast

Russell Brand (51) muss hinter Gittern offenbar nicht auf jeden Komfort verzichten. Der Schauspieler sitzt derzeit im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth eine Haftstrafe von zehneinhalb Jahren ab. Er war wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe verurteilt worden. Ein ehemaliger Häftling namens Daniel hat jetzt gegenüber The Sun verraten, welche überraschenden Extras hinter den Gefängnismauern warten. Seine Beschreibung klingt eher nach einem Einkaufsbummel als nach einem Gefängnisaufenthalt: "Dort drin ist es wie bei Sainsbury's, wenn man das Geld hat. Er könnte eine schöne Bettdecke oder eine Xbox kaufen." Neben der Spielekonsole und einer kuscheligen Decke könnte sich der Promi demnach auch Süßigkeiten und Kuchen gönnen – ganz so, als stünde er in einer Filiale der britischen Supermarktkette.

Wie viel Geld man für ein angenehmeres Leben hinter Gittern braucht, plauderte Daniel ebenfalls aus: "Wenn man 50 oder 100 Pfund pro Woche hat, kann man alles bekommen, was man will. Man kann Süßigkeiten und Kuchen bekommen... Es gibt zwei Sporthallen mit Basketball, einen Fußballplatz und Fitnessgeräte." Russells Start in Wandsworth sah allerdings weniger nach Shoppingtour aus. Nach seiner Ankunft soll er zunächst medizinisch untersucht und einer Leibesvisitation unterzogen worden sein. Danach habe es ein Abendessen und ein Paket für die erste Nacht mit Hygieneartikeln und Snacks gegeben. Am nächsten Morgen standen dann angeblich Müsli oder Porridge, Obst und Tee zum Frühstück bereit.

Schon drei Tage zuvor hatte Page Six über Russells erste 24 Stunden hinter Gittern berichtet. Nach Angaben eines Insiders hatte er diese größtenteils allein in seiner Zelle verbracht. Er habe große Angst gehabt, diese aber möglichst nicht zeigen wollen. Statt sich mit möglichen Extras zu beschäftigen, soll er sich in der Gefängnisbibliothek eine Bibel und mehrere Gebetbücher ausgeliehen haben. Mit Lesen, Meditation und Gebeten habe er viele Stunden verbracht. Sein Anwalt hatte sich auf Anfrage des Portals zunächst nicht zu den Schilderungen geäußert.

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IMAGO / Anadolu Agency Russell Brand, Mai 2025

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Getty Images Ankunft von Russell Brand am Southwark Crown Court in London

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