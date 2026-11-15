"Ekelhaft": Robert Pattinsons wahre Meinung über "Twilight"

Robert Pattinson (40) blickt mit einer ziemlich ungewöhnlichen Einschätzung auf die Twilight-Saga zurück. Im Interview mit IndieWire machte der Schauspieler deutlich, dass er die vermeintlich romantische Geschichte schon immer als ziemlich befremdlich empfunden habe. Besonders eine Szene aus Breaking Dawn 1 ist ihm dabei offenbar in Erinnerung geblieben: Nachdem sich bei Bella die Plazenta abgelöst hat, führt Edward Cullen mit seinen Zähnen einen Kaiserschnitt durch. Anschließend muss die noch menschliche Bella Blut trinken, um wieder zu Kräften zu kommen. Dass solche drastischen Momente ausgerechnet Teil einer gefeierten Liebesgeschichte sind, scheint Robert bis heute zu irritieren. Seine Reaktion fiel entsprechend deutlich aus: "Nein, es ist ekelhaft!" In der erfolgreichen Filmreihe verkörperte der Brite den Vampir Edward, während Kristen Stewart (36) als Bella Swan seine große Liebe spielte.

Schon während der damaligen Pressetouren versuchte Robert offenbar, die öffentliche Wahrnehmung der "Twilight"-Filme in eine andere Richtung zu lenken. "In jedem Interview, das ich zu 'Twilight' gegeben habe, habe ich die Plazenta-Szene in den Vordergrund gerückt", erinnerte sich der Schauspieler gegenüber IndieWire. Dabei beschränkte er sich keineswegs auf diesen einen Moment: "Jedes Element, das ich als eklig darstellen konnte, habe ich immer wieder hervorgekehrt und ausgeschmückt." Viel Einfluss auf die Außendarstellung der Filmreihe hatte er damit allerdings nicht. "Aber Sie wissen ja, dass man als einzelner Mann nicht gegen die ganze Marketingabteilung antreten kann, die sagt: "Das ist eine romantische Odyssee, das ist wunderschön!"", erklärte Robert. Seiner Ansicht nach war es vor allem diese Werbestrategie, die der ungewöhnlichen Geschichte zu ihrem enormen Erfolg verhalf. "Und um ehrlich zu sein, fand ich auch 'Twilight' schon immer ziemlich schräg. Es ist die Vermarktung, die es zum Mainstream gemacht hat", stellte er klar.

Mit seiner Rolle als Edward Cullen gelang Robert einst der internationale Durchbruch, allerdings brachte ihm der Erfolg der "Twilight"-Filme zunächst auch das Image eines Teenieschwarms ein. Später übernahm der Brite Rollen in Projekten wie "The Batman", "Tenet", "Der Leuchtturm" und "High Life". Während Robert längst andere Wege eingeschlagen hat, wird das "Twilight"-Universum weiter ausgebaut. Netflix hat eine animierte Adaption von Stephenie Meyers (52) Roman "Biss zur Mitternachtssonne" angekündigt, in der die bekannte Liebesgeschichte aus Edwards Perspektive erzählt wird. Auch die Familie Cullen soll darin stärker in den Mittelpunkt rücken. Wie Kevin Beggs, Vorsitzender der Lionsgate Television Group, mitteilte, wurde die für ein erwachsenes Publikum konzipierte Serie direkt für zwei Staffeln bestellt. Die Produktion übernimmt Lionsgate.

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Getty Images Robert Pattinson beim Photocall zu "Primetime" auf den Filmfestspielen von Venedig

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United Archives GmbH / ActionPress Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

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