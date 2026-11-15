Herzogin Meghan erhält überraschend Rückendeckung von Oprah

Herzogin Meghan (45) kann sich über prominente Unterstützung für ihre Lifestylemarke As Ever freuen. US-Talkmasterin Oprah Winfrey (72) hat den sogenannten "Signature Basket" des Unternehmens in ihre diesjährige Weihnachtsgeschenkeliste "Favorite Things" aufgenommen, wie unter anderem The Blast berichtete. Der Geschenkkorb kostet 250 US-Dollar und gehört zu insgesamt 79 Produktempfehlungen, mit denen Oprah das 30-jährige Bestehen ihres beliebten Geschenkguides feiert. Wie Oprah Daily beschreibt, soll die Zusammenstellung "Freude und Köstlichkeit" vermitteln. Enthalten sind unter anderem Fruchtaufstriche, essbare Blütenstreusel sowie Tees in den Geschmacksrichtungen Pfefferminze, Hibiskus und Zitrone-Ingwer. Hinzu kommen Schokoladen, die As Ever gemeinsam mit dem Chocolatier Compartés kreiert hat. Abgerundet wird das Paket durch die Duftkerze No. 519, die Noten von marokkanischer Minze, weißem Tee und Kardamom vereint. Die Zahl im Namen ist eine Anspielung auf Meghans Hochzeit mit Prinz Harry (42) am 19. Mai 2018.

In den sozialen Medien präsentierte As Ever den Korb als Teil einer limitierten Weihnachtskollektion. Ob die prominente Empfehlung bereits zu einem Verkaufsanstieg geführt hat, ist bislang nicht bekannt. Weder Meghans Unternehmen noch Oprah haben sich dazu geäußert. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die Moderatorin ein Produkt der Herzogin für ihre Geschenkeliste auswählt. Bereits 2025 schaffte es ein 42 US-Dollar teures Set mit Orangenmarmelade sowie Himbeer- und Erdbeeraufstrich in Oprahs Auswahl. Damals erklärte sie ihre Entscheidung mit einer persönlichen Verbindung zu Meghan: "Bevor meine Nachbarin Meghan ihr Unternehmen gründete, teilte sie ihre selbst gemachten Rezepte mit uns", schrieb sie laut Oprah Daily. Außerdem gab Oprah Tipps, wie sich die Fruchtaufstriche genießen lassen, etwa auf englischen Muffins, in Joghurt oder zu Eis. Meghan bedankte sich anschließend für die Aufnahme in die Liste und erklärte, As Ever fühle sich dadurch geehrt. In die Entwicklung der Rezepte habe das Unternehmen viel Sorgfalt gesteckt.

Meghan und Oprah verbindet bereits seit vielen Jahren eine persönliche und berufliche Bekanntschaft. Im Mai 2018 war die Moderatorin zur Hochzeit von Meghan und Harry eingeladen. Im März 2021 führte sie das viel beachtete Interview mit dem Paar. Gemeinsam mit Harry arbeitete Oprah außerdem an der Apple-TV+-Dokuserie "The Me You Can't See". Im Januar 2026 waren die Sussexes zudem virtuell bei einer von "Oprah Daily" organisierten Buchvorstellung zugeschaltet. Die beiden früheren Nachbarinnen aus Montecito leben inzwischen allerdings Tausende Kilometer voneinander entfernt. Ende August 2026 kehrten Meghan, Harry und ihre Kinder für einen längeren Aufenthalt nach Großbritannien zurück; ihr Anwesen und ihre geschäftlichen Aktivitäten in den USA behielt die Familie bei. Bereits im Mai 2026 hatten unbestätigte Berichte über eine angebliche Distanz zwischen Oprah und den Sussexes die Runde gemacht. Ein Zerwürfnis bestätigten jedoch weder die Moderatorin noch Meghan oder Harry. Mit ihrer erneuten Empfehlung macht Oprah deutlich, dass sie Meghans Marke weiterhin öffentlich unterstützt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prinz Harry besuchen das Himmah Hub in Nottingham

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