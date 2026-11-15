Mord an Großeltern: So fing Patrick Duffy seine Söhne auf

Es war ein ganz normaler Schulmorgen im November 1986, der das Leben von Patrick Duffy (77) und seiner Familie für immer in einen Albtraum verwandelte: Noch bevor sich seine damals noch jungen Söhne Padraic und Conor auf den Weg zum Unterricht machten, musste der Dallas-Star ihnen die unfassbare Nachricht überbringen, dass ihre Großeltern Terence und Marie Duffy bei einem Raubüberfall auf ihre Bar in Boulder im US-Bundesstaat Montana erschossen worden waren. Im Podcast "Still Here Hollywood" erinnerte sich der Schauspieler jetzt an genau diesen herzzerreißenden Moment, als er das Gespräch mit den Jungen suchte und auf das vertraute Ritual des gemeinsamen buddhistischen Gebets zurückgriff: "Wir müssen für Oma und Opa beten, weil sie beide getötet worden sind, und wir müssen für sie beten, weil sie es verstehen und hören werden."

Von dem Verbrechen hatte Patrick durch einen Anruf seiner Schwester erfahren, die als Polizistin arbeitete. Im Podcast schilderte er nun erneut die dramatischen Ereignisse jener Nacht: "Meine Eltern wurden ermordet, als zwei junge Männer die Bar in Montana ausraubten, die meinen Eltern gehörte." In dieser dunklen Zeit wurde ihm sein Glaube zur wichtigsten Stütze. Er half ihm dabei, den gewaltsamen Verlust zu verarbeiten und für seine Kinder da zu sein. Die Erinnerung an Terence und Marie begleitet den TV-Star bis heute: Zweimal täglich betet Patrick und schließt seine Eltern jedes Mal mit ein, um die Verbindung zu ihnen auch Jahrzehnte nach der Tat im Alltag lebendig zu halten.

Padraic und Conor stammen aus Patricks Ehe mit der Balletttänzerin Carlyn Rosser. Das Paar hatte 1974 geheiratet und blieb über vier Jahrzehnte zusammen, bis Carlyn 2017 verstarb. Auch über diesen Schicksalsschlag sprach der Schauspieler offen – ebenso wie über sein spätes Liebesglück. Seit 2020 ist er mit der Schauspielerin Linda Purl liiert. Während der Coronapandemie kamen sich die beiden zunächst bei Gesprächen über Zoom näher. Schließlich fuhr Patrick von Oregon nach Colorado, um Linda endlich persönlich zu treffen. Seine vom Buddhismus geprägte Lebenshaltung brachte er auf eine schlichte Formel: "Du bist nicht hier, um zu leiden; du bist hier, um glücklich zu sein."

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Imago Patrick Duffy und Sohn Padraic Duffy bei den 29. Charlie Awards des Hollywood Arts Council am 1. Mai 2015 in Hollywood

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Getty Images Patrick Duffy, Oktober 2019

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