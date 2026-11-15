Trotz Sorge um ihre Mutter bleibt Savannah Guthrie bei NBC

Savannah Guthrie (54) bleibt dem US-Frühstücksfernsehen treu: Die Moderatorin hat ihren Vertrag bei NBC News verlängert und wird damit auch künftig als Co-Moderatorin der Morgensendung "Today" zu sehen sein. Wie Page Six berichtet, bestätigte ein Insider die Neuigkeit, die in die für Savannah wohl schwerste Zeit ihrer bisherigen Karriere fällt. Ihre 84-jährige Mutter Nancy Guthrie wurde am 1. Februar aus ihrem Haus in Arizona entführt und wird seit mittlerweile mehr als neun Monaten vermisst, ohne dass es bis heute eine entscheidende Spur zu ihrem Aufenthaltsort gibt. Beim Sender hält man dennoch große Stücke auf die Journalistin, die "Today" seit 2012 präsentiert und aktuell an der Seite von Craig Melvin vor der Kamera steht. "Savannah ist die Beste in ihrem Geschäft, wir wollen, dass sie so lange bleibt, wie sie bleiben möchte", erklärte die Quelle gegenüber dem Portal.

Ursprünglich wäre Savannahs Vertrag Ende 2026 ausgelaufen, weshalb man bei NBC abgewartet hatte, wie sich die Moderatorin in Bezug auf ihre berufliche Zukunft entscheidet. Wie lange die neue Vereinbarung gilt und welche finanziellen Konditionen sie beinhaltet, wurde nicht bekannt – im Oktober 2024 soll sie zwischen 6,5 und 7,5 Millionen Euro pro Jahr verdient haben, als ihr Vertrag noch mehr als ein Jahr lief. Für "Today" kommt die Verlängerung in einer besonders erfolgreichen Phase, denn in der vergangenen TV-Saison ließ die Show die Konkurrenz von "Good Morning America" und "CBS Mornings" hinter sich. Sowohl bei der Gesamtzuschauerzahl als auch in der Zielgruppe der 25- bis 54-Jährigen lag das NBC-Format vorn und führte damit zum ersten Mal seit 14 Jahren in beiden Kategorien. Zudem steht im Januar 2027 das 75. Jubiläum der Sendung an, während Savannah abseits des Morgenprogramms für den Sender unter anderem auch bei Olympiaübertragungen im Einsatz war.

Wie sehr sie das Verschwinden ihrer Mutter mitnimmt, hatte die Moderatorin in den vergangenen Monaten immer wieder gezeigt: Nach der Entführung legte sie zunächst eine sechswöchige Pause ein, bevor sie bei ihrer Rückkehr ins Studio von ihren Kollegen und dem Team emotional empfangen und umarmt wurde. In einem späteren Gespräch mit ihrer ehemaligen Co-Moderatorin Hoda Kotb kämpfte sie mit den Tränen, sprach offen über ihre Angst, selbst schuld an der Entführung ihrer Mutter zu sein, und zeigte auch in weiteren TV-Momenten ihre Verzweiflung. Zwar hatten die Behörden Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht, auf denen eine maskierte Person vor Nancys Haustür in Tucson zu sehen ist, doch Verdächtige konnten bislang nicht identifiziert werden. Savannah, die privat mit ihrem Ehemann Mike Feldman und den beiden gemeinsamen Kindern zusammenlebt, bittet deshalb weiterhin öffentlich um Hinweise.

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Getty Images Savannah Guthrie beim US-Open-Showmatch "Roger Federer: An Icon Returns To New York" im USTA Billie Jean King National Tennis Center

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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