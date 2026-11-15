Ariana Grande erinnert an erstes Treffen mit Ben Stiller

Dass sich Ariana Grande (33) und Ben Stiller (60) schon so lange kennen, hätte kaum jemand vermutet – und erst recht nicht, unter welchen Umständen sie sich kennenlernten. Bei einem Besuch in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" plauderte die Sängerin zusammen mit Ben und Robert De Niro (83) aus dem Nähkästchen. Ihre erste Begegnung liegt Jahre zurück: 2015 drehte sie für die Actionkomödie "Zoolander 2" einen kurzen Gastauftritt als Teil des schrägen Gefolges von Hansel, gespielt von Owen Wilson (57). Hinter der Kamera stand Ben, der den Film auch inszenierte. "Ich habe Ben auf eine ganz andere Art kennengelernt. Er führte bei einer Orgienszene in "Zoolander 2" Regie", so Ariana. Dabei seien auch ein Nilpferd und Susan Sarandon (80) gewesen. Genau dieser verrückte Dreh habe die beiden sofort zusammengeschweißt. Ariana brachte es selbst mit trockenem Humor auf den Punkt: "Es klingt wie zwei Wahrheiten und eine Lüge, aber es ist meine Realität."

Nun stehen Ariana und Ben erneut gemeinsam vor der Kamera, und zwar in der Komödie "Focker-in-Law". Hierzulande läuft sie als "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" ab dem 26. November im Kino. Auch dieses Mal wurde es schnell handfest: Statt einer entspannten Leseprobe wartete beim ersten Termin gleich das Stuntteam. Ariana musste an ihrem Kollegen den Heimlich-Handgriff üben. Bei Jimmy gab sie die Anweisung so wieder: "Also gut, Ben, beug dich nach vorn. Ariana, du stellst dich hinter ihn und legst einfach deine Arme um ihn." Ihre Reaktion: "Oh, perfekt. Ja." Später habe sie ihrer Mutter erzählt: "Nun, ich habe Ben Stiller ein paar Stunden lang den Heimlich-Handgriff gegeben. Es war verrückt." Auf der Leinwand mimt Ariana die resolute Olivia Jones, die Henry heiraten möchte, den Sohn von Greg und Pam Focker. Ben schlüpft erneut in die Rolle des Greg. Weil das Paar kaum unterschiedlicher sein könnte, ist neues Familienchaos programmiert.

Neben Ariana und Ben ist auch Robert mit von der Partie, der seit dem Auftakt "Meine Braut, ihr Vater und ich" aus dem Jahr 2000 Pams Vater Jack Byrnes verkörpert. Eigentlich wollte Ariana nach dem Ende ihrer "Eternal Sunshine Tour" im September eine Pause von öffentlichen Auftritten einlegen. Grund sind der enorme Rummel um ihre Person sowie zahlreiche Kommentare im Netz zu ihrem Körper und ihrer Gesundheit. Die längst eingeplante Promo für den Film zieht sie dennoch durch – sie soll auf das Projekt sehr stolz sein. Da die Tour überschaubar ausfällt, belastet sie Ariana deutlich weniger als der Terminmarathon rund um "Wicked".

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ben Stiller und Ariana Grande

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Getty Images Ben Stiller, Schauspieler

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