Jack Nicholsons Sohn kann mit ihm nicht über alles reden

Ray Nicholson (34) kann mit seinem berühmten Vater Jack Nicholson (89) offenbar nicht über alles sprechen. In einem neuen Gespräch mit seiner älteren Schwester Lorraine Nicholson (36) für das Interview-Magazin deutete der Schauspieler an, dass die Verständigung zwischen den beiden nicht immer leicht sei. Ein verlässliches Gesprächsthema gebe es aber: ihre gemeinsame Begeisterung für Sport. "Ich liebe Sport so sehr. Er ist auch die Sprache der Liebe, die Dad und ich teilen", erklärte Ray.

Besonders das Interesse an Basketball scheint Vater und Sohn zu verbinden. Beide fiebern seit Langem mit den Los Angeles Lakers mit und finden über das NBA-Team immer wieder zueinander. Wie wichtig diese gemeinsame Leidenschaft für ihre Beziehung ist, erklärte Ray mit deutlichen Worten: "Wir können über vieles nicht reden, aber über die verdammten Lakers können wir bis ans Ende aller Tage sprechen." Welche Themen zwischen ihm und Jack konkret außen vor bleiben, verriet der "Smile 2"-Darsteller in dem Gespräch allerdings nicht.

Jack selbst lebte zuletzt weitgehend zurückgezogen. Bereits vor drei Wochen hatte der National Examiner berichtet, dass sich einige seiner langjährigen Weggefährten deshalb Sorgen machten. Manche hatten den Schauspieler demnach schon lange nicht mehr gesehen und wussten kaum etwas über seinen Alltag oder seine Gesundheit. Ganz ohne Gesellschaft war Jack dem Bericht zufolge allerdings nicht. Während er unangekündigte Besuche und Überredungsversuche zu gemeinsamen Restaurantbesuchen angeblich ablehnte, empfing er ausgewählte Gäste. Vor allem Lorraine hielt sich demnach häufig bei ihrem Vater auf. Auch Ray und weitere Familienmitglieder schauten regelmäßig vorbei.

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Getty Images Jim Gray, Jack Nicholson und Ray Nicholson im Mai 2023

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Getty Images Jack Nicholson, Schauspieler

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