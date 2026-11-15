Chris Colfer macht Fans Hoffnung auf sein "Glee"-Comeback

Chris Colfer (36) könnte tatsächlich noch einmal in seine wohl bekannteste Rolle als Kurt Hummel schlüpfen. Der Schauspieler bestätigte, dass es bereits einen ersten Austausch über eine mögliche Beteiligung am geplanten Glee-Reboot von Disney+ und Hulu gegeben habe. Eine feste Zusage gibt der 36-Jährige jedoch noch nicht. Wegen der Promotionreise für seinen neuen Film "The Restoration at Grayson Manor" habe ihm bisher einfach die Zeit für ein ausführliches Gespräch mit den Verantwortlichen gefehlt. Das soll sich aber wohl bald ändern, denn weitere Unterhaltungen seien bereits geplant. Seinen bisherigen Eindruck schilderte Chris im Podcast "Obsessed" von The Daily Beast durchaus positiv: "Nach dem, was ich gehört habe, klang es sehr lustig und nach einer guten Idee. Also werden wir sehen."

Besonders spannend sei für Chris die Frage, wie die Neuauflage an die fortschrittlichen und wegweisenden Geschichten des Originals anknüpfen könnte. Für Kurt selbst hat er bereits eine genaue Zukunftsvision: Seine Figur soll in der Mode- oder Medienbranche großen Einfluss besitzen. "Ich würde ihn gerne in einer Machtposition sehen. Ich würde ihn gerne als eine Art Miranda Priestly sehen, die ihren eigenen Modeblog oder ihr eigenes Magazin leitet", erklärte er ebenfalls im Podcast "Obsessed" von The Daily Beast. Alternativ könne Kurt aber auch mit Chappell Roan (28) auf Tour gehen und die Sängerin stylen.

Im vergangenen Monat war öffentlich geworden, dass das "Glee"-Comeback tatsächlich kommen soll: Disney+ und Hulu hatten grünes Licht für die Neuauflage gegeben. Wie unter anderem Variety berichtete, hatte Serienschöpfer Ryan Murphy (61) das Drehbuch bereits fertiggestellt. Mit 20th Television stand zudem die Produktionsfirma hinter dem Projekt, die schon das Original produziert hatte. Welche Stars zurückkehren würden, war bei der Ankündigung allerdings noch offen geblieben. Ryan hatte zuvor verraten, dass er Kontakt zu "rund zehn Mitgliedern der Originalbesetzung" aufgenommen hatte. Namen hatte er dabei nicht genannt.

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Getty Images Chris Colfer im März 2024

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Getty Images Chris Colfer, Schauspieler

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