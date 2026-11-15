Alanis Morissette reißt bei Bühnensturz das Mikrofon mit um

Schreckmoment für Alanis Morissette (52): Beim Abschlusskonzert ihrer Konzertreihe in Los Angeles stürzte die Sängerin am Mittwochabend mitten auf der Bühne. Ein Video, das Entertainment Weekly vorliegt, zeigt den Vorfall im YouTube Theater. Während ihres Rocksongs "Uninvited" legte Alanis gerade eine besonders energiegeladene Performance hin und drehte sich mehrfach schnell um die eigene Achse. Dabei verfing sich offenbar ihr Haar im Mikrofon. Die Musikerin verlor das Gleichgewicht, fiel rückwärts zu Boden und riss den Mikrofonständer mit sich. Sie landete auf dem Rücken und verfehlte ihren Gitarristen nur knapp. Doch der Sturz brachte Alanis nicht aus dem Konzept. Sie rappelte sich sofort wieder auf, schüttelte beim Headbanging ihre lange Mähne und setzte ihren Auftritt fort, als wäre nichts geschehen.

Während Alanis ihren Auftritt fortsetzte, kam ein Crewmitglied auf die Bühne geeilt und richtete den umgestürzten Mikrofonständer wieder auf. So konnte die Sängerin ihre Performance nahezu ohne Unterbrechung fortsetzen. Wie Entertainment Weekly berichtete, blieb es an diesem Abend allerdings nicht bei einem Sturz. Im Laufe des Konzerts soll Alanis noch mehrfach auf dem Boden gelandet sein. Die Aufnahmen lösten im Netz zahlreiche Reaktionen aus. Einige Fans fanden die wilden Bewegungen wenig überraschend und verwiesen darauf, dass sie zu den energiegeladenen Auftritten der Sängerin gehörten. Unter dem von Entertainment Weekly verbreiteten Video zeigte sich ein Nutzer begeistert von ihrer Reaktion: "Das ist ehrlich gesagt eine grandiose Rettung." Ein anderer schrieb: "Das ist bei ihren Auftritten tatsächlich völlig normal, haha. Vielleicht nicht das umfallende Mikrofon, aber der Rest? Aber so was von."

Erst wenige Tage vor ihrem Bühnensturz hatte Alanis sehr persönliche Einblicke in ihr Leben gegeben. Im Podcast "Handsome" sprach sie erstmals öffentlich darüber, pansexuell zu sein. Auf die Frage, ob ihre Erfahrungen mit Männern bei ihr den Wunsch ausgelöst hätten, lesbisch zu sein, antwortete die Sängerin: "Ich bin pansexuell, also ja." Privat ist Alanis seit 2010 mit dem Rapper Mario "Souleye" Treadway verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne und eine Tochter, die zwischen sechs und 15 Jahre alt sind. Gegenüber Sunday Times schwärmte die Musikerin von ihrem Ehemann und erklärte, was ihn für sie so besonders mache: "Wenn ich bei einem Date über etwas sprach, sah mich die Person normalerweise fragend an, als wäre ich seltsam. Bei Souleye war es genau das Gegenteil. Er hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, mir die Flügel zu stutzen."

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Getty Images Alanis Morisette, Oktober 2022

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Getty Images Alanis Morissette beim Fireaid-Benefizkonzert für die Waldbrandhilfe in Kalifornien am 30. Januar 2025 in Inglewood

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