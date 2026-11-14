Noch ganz frisch: Peter Klein ist wieder in festen Händen

Peter Klein (59) schwebt wieder auf Wolke sieben! Nach zwei gescheiterten Beziehungen hat der Realitystar sein Herz neu vergeben und ist damit nicht länger allein. Wie Bild berichtet, heißt die neue Frau an seiner Seite Jasmine Holzmann. Bei der Liebesgeschichte, die noch ganz am Anfang steht, soll ausgerechnet ein Botoxtermin eine Rolle gespielt haben. Eigentlich wollte Peter sich nur behandeln lassen. Neben der Behandlung bekam er dabei aber offenbar auch Schmetterlinge im Bauch. Dem Blatt liegen inzwischen erste Fotos vor, auf denen Peter und Jasmine erstmals gemeinsam zu sehen sind. Viel mehr gibt die bisher veröffentlichte Kurzfassung allerdings noch nicht preis. Auch wann Peter und Jasmine ihre Beziehung offiziell machten oder seit welchem Zeitpunkt sie genau zusammen sind, geht aus dem Bericht bislang nicht hervor.

Das Blatt hat bereits angekündigt, weitere Details über den Beginn der Romanze zu enthüllen. In einem ausführlicheren Bericht soll verraten werden, wo und auf welche Weise es zwischen Peter und seiner neuen Freundin gefunkt hat. Zudem verspricht das Medium Informationen dazu, wer die blonde Jasmine eigentlich ist. Bislang ist über die Frau, die das Herz des Realitystars erobert hat, nämlich kaum etwas bekannt. Auch Peter selbst soll darin zu Wort kommen und schildern, wie er seine neue Liebesreise erlebt. Wie ernst es zwischen den beiden bereits ist, bleibt in der vorliegenden Kurzfassung allerdings offen. Ebenso offen bleibt, wie ernst die beiden ihre Beziehung bereits nehmen und ob sie schon länger gemeinsame Pläne schmieden. Fest steht bislang nur: Peters Gefühle sind noch ganz frisch. Mit den ersten gemeinsamen Bildern treten Peter und Jasmine nun dennoch als Paar in Erscheinung und machen damit deutlich, dass der Realitystar nicht länger Single ist.

Für Peter beginnt mit Jasmine nun persönlich ein neues Kapitel. Seine vergangenen Jahre waren von reichlich Beziehungsturbulenzen geprägt. Lange war er mit Iris Katzenberger (59) verheiratet. Die Ehe zerbrach im Jahr 2022, nachdem seine Affäre mit Yvonne Woelke (46) öffentlich geworden war. Doch auch die anschließende Beziehung mit ihr hatte keinen Bestand. Vor vier Monaten hatte Yvonne ein Liebescomeback mit Peter klar ausgeschlossen. Eine Rückkehr zu ihrer früheren Freundschaft hatte sie sich dagegen durchaus vorstellen können. Gegenüber Promiflash sagte sie: "Vielleicht gibt es ja noch mal ein Comeback als gute Freunde." Schließlich hatte die beiden schon vor ihrer Beziehung viel verbunden. "Er war mein bester Freund. Und vielleicht kommt es ja wieder", erklärte Yvonne damals. Sogar einen Schlafplatz hätte Peter bei seiner Ex bekommen können. Über ihre Berliner Wohnung sagte Yvonne: "Wenn er eine Unterkunft braucht und die ganzen Hotelzimmer sind belegt. Natürlich hat er die Couch für sich. Ganz klar."

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Imago Peter Klein beim Bild-Renntag 2026

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Imago Peter Klein und Iris Katzenberger im Jahr 2013

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