Entführung ihrer Mutter: Savannah Guthrie zurück im Studio

Savannah Guthrie (54) ist erstmals seit mehr als einem Monat wieder im Studio der "Today"-Show erschienen – nur wenige Wochen, nachdem ihre Mutter Nancy Guthrie mitten in der Nacht aus ihrem Haus entführt wurde. Ihre Überlebenschancen sinken seitdem stark. Die Moderatorin, die mit ihrem Ehemann Mike Feldman zwei Kinder großzieht, konnte am Donnerstagmorgen durch das berühmte Fenster von Studio 1A im Rockefeller Center in New York City dabei beobachtet werden, wie sie Mitarbeiter und Kollegen umarmte. Dabei wirkte Savannah sichtlich emotional, während sie mit dem versammelten Team sprach. Unklar ist bislang, ob und wann die erfahrene Nachrichtensprecherin wieder dauerhaft an den Moderationstisch zurückkehren wird. Wie TMZ erfahren haben will, würde das Team sie jedoch jederzeit mit offenen Armen empfangen, sobald sie sich bereit fühle.

Der tragische Fall erschüttert die Familie seit Wochen. Die 84-jährige Nancy wurde am 1. Februar aus ihrem Haus in Tucson im US-Bundesstaat Arizona entführt, nachdem sie mit Savannahs Schwester Annie und deren Ehemann Tommaso Cioni zu Abend gegessen hatte. Zuletzt wurde Nancy lebend gegen 22 Uhr am 31. Januar gesehen, als sie zu Hause abgesetzt wurde. Am Montag statteten Annie, Tommaso und Savannah dem Haus von Nancy einen emotionalen Besuch ab, um eine Gedenkstätte in der Nähe ihres Briefkastens zu besuchen. Dort trauerten sie, umarmten sich und legten gelbe Blumen nieder. Das FBI und die Pima County Sheriff's Department konnten Überwachungsaufnahmen von Nancys Nest-Türklingelkamera sichern, die einen maskierten, behandschuhten und bewaffneten Mann zeigen, der in der Nacht der Entführung zu ihrer Haustür ging.

Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren. Mehrere Gegenstände, darunter verschiedene Handschuhpaare, wurden laut TMZ zur DNA-Analyse geschickt, und die Behörden haben bereits mehrere Durchsuchungsbefehle vollstreckt – doch bislang konnte kein Verdächtiger identifiziert werden. In der vergangenen Woche kündigte Savannah an, dass die Familie bis zu eine Million US-Dollar für Informationen zahlen werde, die zur Auffindung von Nancy führen. Das FBI hat zusätzlich eine Belohnung in Höhe von 100.000 US-Dollar ausgesetzt. Die Moderatorin hat wiederholt appelliert, dass sich jeder mit Informationen melden solle, und betont, dass es nie zu spät sei, das Richtige zu tun. "Wir haben Informationen zu diesem Fall, von denen wir denken, dass sie hoffentlich zur Aufklärung führen werden. Aber das braucht Zeit", betonte Sheriff Chris Nanos in der US-Show "Today". Die Sheriff-Abteilung bestätigte, dass sie weiterhin allen Hinweisen nachgehen werde, um Nancy zu finden.

Anzeige Anzeige

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Feldman und Savannah Guthrie bei der Project Healthy Minds World Mental Health Day Gala in New York City, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Savannah Guthrie bei "Savannah Guthrie in Conversation with Hoda Kotb: Reflections on Faith, Februar 2024