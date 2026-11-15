Alte Tweets brachten James Gunns Marvel-Karriere ins Wanken

Im Sommer 2018 stand die Karriere von James Gunn (60) plötzlich auf der Kippe. Im Juli trennte sich Disney mit sofortiger Wirkung von dem Regisseur, nachdem mehrere alte Beiträge von seinem Twitter-Account wieder aufgetaucht waren. Für James hatte die Entscheidung direkte berufliche Konsequenzen: Eigentlich sollte er das Drehbuch zu "Guardians of the Galaxy Vol. 3" schreiben und auch wieder auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Schon die ersten beiden Filme der Reihe hatte er mit seinem besonderen Stil inszeniert. Der Studiochef Alan Horn erklärte gegenüber Deadline: "Die beleidigenden Ansichten und Äußerungen, die auf James' Twitter-Feed entdeckt wurden, sind unentschuldbar und mit den Werten unseres Studios unvereinbar, weshalb wir unsere Geschäftsbeziehung mit ihm beendet haben."

Die Tweets stammten größtenteils aus den Jahren 2008 und 2009 und enthielten anstößige Witze über sexuellen Missbrauch und Pädophilie. Konservative Kommentatoren hatten die Beiträge erneut verbreitet. Zuvor hatte sich der Filmemacher immer wieder kritisch über Donald Trump geäußert. Nach der Bekanntgabe der Entlassung meldete sich James öffentlich zu Wort und bat um Entschuldigung. Rückendeckung bekam er kurz darauf von seinen Kollegen aus "Guardians of the Galaxy". Chris Pratt (47), Zoe Saldana (48), Bradley Cooper (51), Vin Diesel (59) und weitere Castmitglieder stellten sich in einem offenen Brief hinter den Regisseur. Darin machten die Schauspieler deutlich, dass sie die geschmacklosen Witze keinesfalls gutheißen. Dennoch meinten sie in ihrem Statement: "Seine Geschichte ist noch nicht vorbei – noch lange nicht. James ist wahrscheinlich nicht der letzte gute Mensch, über den zu Gericht gesessen wird."

Im Jahr 2019 folgte schließlich die Kehrtwende: Disney machte die Entlassung rückgängig und holte James als Drehbuchautor und Regisseur für "Guardians of the Galaxy Vol. 3" zurück. Wie Deadline berichtete, hatte Alan seine ursprüngliche Entscheidung nach der öffentlichen Entschuldigung des Filmemachers noch einmal überdacht. So konnte James seine Arbeit an der Marvel-Reihe doch noch zu Ende bringen. Danach zog es den Regisseur allerdings zum konkurrierenden Comic-Helden-Studio. Bei DC stand er vier Jahre lang gemeinsam mit Peter Safran an der Spitze des Unternehmens. Sowohl James als auch Peter ziehen sich von ihren CEO-Positionen nun zurück – Warner Bros. Discovery übernimmt die Leitung des Studios durch Skydance.

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Getty Images James Gunn bei der Premiere von "Superman" am 7. Juli 2025 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images James Gunn, Co-Chef der DC Studios, bei der Weltpremiere von "Clayface" in Los Angeles

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