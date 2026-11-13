Savannah Guthrie nimmt emotional Abschied von Dan Hicks

Savannah Guthrie (54) nimmt Abschied von einem guten Freund. Dan Hicks ist am 12. November völlig unerwartet gestorben. Der langjährige NBC-Sportmoderator wurde 64 Jahre alt. Auf Instagram zeigte sich der "Today"-Star tief bewegt und teilte ein älteres Erinnerungsfoto. Darauf ist Savannah gemeinsam mit Dan und Alex Flanagan zu sehen. Savannah bezeichnet Dan als ihren "Tucsoner Landsmann" – sie kommen aus der gleichen Gegend. Die Moderatorin wandte sich in ihrem Beitrag an Dans Familie und schrieb dazu: "All meine Liebe gilt Hannah, ihren Kindern und meiner NBC-Sports-Familie. Ruhe in Frieden, Dan." Außerdem setzte sie ein Herz-Emoji darunter.

Einige Details zum Tod von Dan wurden von dessen Frau über X öffentlich gemacht. Demnach sei ihr Mann unerwartet an einer akuten Erkrankung verstorben. Auch andere seiner Kollegen bei "Today" trauerten bereits um Dan und ehrten ihn während der Show. Savannahs Kollege Craig Melvin überbrachte den Zuschauern die Nachricht in der Sendung und kämpfte dabei sichtlich mit den Tränen. Dabei griff er auch Hannahs Worte auf: "Hannah bezeichnete ihren Mann als unendlich freundlich, aufmerksam und lustig – sie sagte, es gebe schlicht keine Worte, um auszudrücken, wie sehr er fehlen werde." NBC Sports widmete ihm ebenfalls einige Worte und erinnerte an Dan als einen "herausragenden Moderator und einen guten Menschen". Er habe seine Kollegen immer mit einem Lächeln, einem Witz oder ein paar aufmunternden Worten begrüßt, hieß es.

Dan war Vater von drei Töchtern: Hannah, Ellery und Riley. Er hinterlässt neben seinen Kindern auch seine Frau, seine Familie und viele trauernde Freunde und Kollegen. Als Sportmoderator übernahm er in den vergangenen Jahren die Berichterstattung über die PGA Tour, die Footballspiele von Notre Dame und die Olympischen Spiele. Die PGA teilte zu Dans Tod mit: "Der Klang seiner Stimme ist fest mit unseren Erinnerungen an den Sport verwoben, und die Wärme, die er in die Übertragungen brachte, wurde nur von der Freundlichkeit übertroffen, die er den Menschen um sich herum entgegenbrachte." Neben Savannah und Craig würdigten auch zahlreiche Wegbegleiter aus der Sportwelt sein Wirken.

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Getty Images Savannah Guthrie im Jahr 2024

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit Dan Hicks und Alex Flanagan

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