Nach Baby Nummer acht strahlt Marc Anthony mit Nadia

Marc Anthony (58) und seine Ehefrau Nadia Ferreira (27) haben wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter Myla einen gemeinsamen Auftritt genossen. Am Freitag zeigte sich das Paar beim Bombay Sapphire E1 Miami GP 2026 in Florida. Bei dem Motorbootrennen an der Biscayne Bay feuerten sie den Rennstall E1 Team Miami an, den Marc als Teameigentümer unterstützt. Das Paar wirkte bestens gelaunt und strahlte Seite an Seite für die Kameras. Auf dem weitläufigen Veranstaltungsgelände ließen sich Marc und Nadia zudem gemeinsam in einem Shuttle chauffieren. Für Marc wurde der Familienausflug auch sportlich zum Erfolg. Das Team, das er mitführt, kam nämlich auf den zweiten Platz. Für Marc gab es an diesem Tag somit sowohl privat als auch sportlich einen schönen Anlass zum Strahlen.

Für den Auftritt am Wasser hatte Nadia einen eleganten Look in warmen Brauntönen gewählt. Das Model trug ein schokobraunes Minikleid und darüber einen durchsichtigen Spitzen-Überwurf im gleichen Farbton. Dazu kombinierte sie hohe dunkelbraune Stiefel und eine farblich abgestimmte Handtasche. Ihre schwarzen Haare hatte sie zu einem praktischen Pferdeschwanz zusammengebunden. Marc setzte unterdessen auf ein helles Sakko und rundete sein Outfit mit einem Havanna-Hut sowie seiner charakteristischen Sonnenbrille ab. Während das Ehepaar modisch die Blicke auf sich zog, wurde auf der Biscayne Bay um die Spitzenplätze gekämpft. Im Rennen selbst ging der Sieg an Team Monaco. E1 Team Miami raste dahinter auf Rang zwei, während der Sierra Racing Club den dritten Platz belegte. Direkt dazwischen platzierte sich das Team Miami des Musikers. Den zweiten Platz feierte Marc anschließend hinter den Kulissen.

Das jüngste Familienmitglied von Marc und Nadia kam im Juli dieses Jahres zur Welt. Tochter Myla ist das zweite gemeinsame Kind des Paares und zugleich Marcs insgesamt achtes Kind. Zur jungen Familie gehört auch Sohn Marco, der im Juni 2023 auf die Welt kam und inzwischen drei Jahre alt ist. Wenige Monate zuvor, im Januar 2023, hatten sich der Musiker und das Model im Pérez Art Museum Miami das Jawort gegeben. Aus früheren Beziehungen hat Marc sechs weitere Kinder. Mit Debbie Rosado hat er Tochter Arianna und Adoptiv-Sohn Chase. Aus seiner Ehe mit Dayanara Torres (52) stammen die Söhne Cristian und Ryan. Mit seiner Ex-Frau Jennifer Lopez (57) bekam der Sänger zudem die Zwillinge Emme und Max. Nach Mylas Geburt zeigte sich das Paar nun wieder gemeinsam bei einem öffentlichen Termin.

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Getty Images Nadia Ferreira und Marc Anthony besuchen die Gala der Maestro Cares Foundation in New York

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Getty Images Marc Anthony und Nadia Ferreira besuchen die Con Cora Land Benefizgala von Karol Gs Stiftung in Miami

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