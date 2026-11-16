Brittany Mahomes zeigt sich erstmals nach Babynews

Nur wenige Tage nach ihren Schwangerschaftsnews hat sich Brittany Mahomes erstmals wieder öffentlich gezeigt. Gerade einmal fünf Tage nach der Verkündung, dass sie ihr viertes Kind erwartet, reiste die Influencerin am Sonntag nach Atlanta, wie unter anderem E! Online berichtete. Dort standen die Kansas City Chiefs auswärts den Atlanta Falcons gegenüber. Brittany ließ es sich nicht nehmen, ihren Mann Patrick Mahomes (31) im Stadion anzufeuern. Begleitet wurde sie von den drei gemeinsamen Kindern, sodass der Besuch zu einem Familienausflug wurde. Mit dabei waren Tochter Sterling, Sohn Bronze und die knapp 22 Monate alte Golden. Noch vor dem Spiel durfte der Nachwuchs gemeinsam mit Mama sogar aufs Spielfeld. Auf Instagram teilte Brittany einige Eindrücke des Stadionbesuchs. Besonders Golden sorgte bereits beim Gang durch den Spielertunnel für einen niedlichen Hingucker: Die Kleine hatte ihre eigene Verpflegung dabei und hielt eine Waffel in der Hand.

Den Moment hielt Brittany in ihrer Instagram-Story fest und kommentierte ihn mit einem kleinen Scherz: "Dieses Kind ist tatsächlich mit einer Waffel in der Hand ins Stadion marschiert. Keine Waffel bleibt zurück!", schrieb sie zu dem Video. Auch bei ihren Outfits zeigte sich die Familie ganz in den Farben der Kansas City Chiefs. Die werdende Vierfachmama trug einen roten Mantel, dazu eine große schwarze Sonnenbrille. Ihre blonden Haare hatte sie zu einem welligen Pferdeschwanz gebunden. Golden war in eine weiße Jacke gekleidet, auf deren Rücken der Name Mahomes und Patricks Rückennummer 15 zu sehen waren. Dazu kombinierte sie eine rote Leggings mit Rüschen. Auch ihre ältere Schwester Sterling setzte auf die Teamfarbe und trug unter ihrem rosafarbenen Kleid eine rote Leggings. Bronze wählte dagegen einen ganz anderen Stil und war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet.

Brittany und Patrick, die seit 2022 verheiratet sind, hatten die Babynews erst wenige Tage zuvor mit ihren Fans geteilt. Auf Instagram veröffentlichten sie mehrere Familienaufnahmen. Auf einem der Fotos legen Sterling, Bronze und Golden ihre Hände auf den Babybauch ihrer Mutter. "Ein weiterer Segen von Gott. Und bald sind wir zu sechst", schrieben die beiden zu ihrem gemeinsamen Post. Ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, haben sie bislang nicht verraten. Bei einer Pressekonferenz kurz nach der Bekanntgabe nahm der Footballstar die Frage nach dem Geschlecht allerdings mit Humor. Mit Blick auf sich selbst und seinen Sohn scherzte er: "Ich hoffe, dass Bronze und ich das ausgleichen können." Viel wichtiger als das Geschlecht ist Patrick jedoch, dass das Kind gesund zur Welt kommt. "Natürlich ist es ein Segen, dass wir ein weiteres Baby erwarten. Ich freue mich darauf", sagte er vor den anwesenden Journalisten.

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Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, November 2025

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Getty Images Brittany Mahomes 2024

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