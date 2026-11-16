Anni The Duck äußert sich nach Mowkys Suizidversuch

Anni The Duck (29) hat ihr Schweigen gebrochen. In einem Twitch-Livestream äußerte sich die Influencerin zum Suizidversuch von Mowky. Dafür griff sie auf ein vorbereitetes Statement zurück, das sie persönlich vortragen wollte, statt es "einfach zu posten". Gleich zu Beginn betonte sie gegenüber ihrer Community: "Ich möchte euch bitten: Bitte bleibt respektvoll im Chat. Wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann behaltet das bitte für euch." Anschließend richtete sie Genesungswünsche an ihre frühere enge Freundin: "Was Mowkys Freunde und Familie geschildert haben, ist schrecklich. Ich wünsche ihr von Herzen eine gute Besserung und eine vollständige Genesung. Ich hoffe, dass sie die Hilfe bekommt, die sie braucht." Außerdem erzählte Anni, dass sie sich wegen der für sie schwierigen Situation selbst therapeutische Unterstützung gesucht habe. Anderen Betroffenen riet sie, ebenfalls Hilfe anzunehmen. Wer selbst Hilfe braucht, kann sich rund um die Uhr kostenlos an die Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 wenden.

Anni zeigte sich bestürzt über Kommentare, in denen die Echtheit der Mitteilung auf Mowkys Account angezweifelt wird. "Bitte lasst uns solche Themen mit mehr Feinfühligkeit, Respekt und Rücksicht behandeln", appellierte sie. In dem Statement wurden unter anderem Merchandising, Memes, Songs und Konzerte als systematisches wirtschaftliches Mobbing bezeichnet – ohne einen Namen zu nennen. Anni widersprach diesem Teil deutlich: "Einen solchen Vorfall zu nutzen, um eine Schuldzuweisung zu tätigen, ist nicht in Ordnung." Weder ihr Merch noch ihr Konzert richteten sich gegen Mowky. Stattdessen plane sie für ihre kommende Show, ihre eigene Geschichte und ihre Gefühle auszudrücken: "Ich habe das Recht, über meine Geschichte zu reden oder zu singen, und das lasse ich mir nicht nehmen." Eine Verantwortung für die "aktuelle Situation" wies Anni zurück. Gleichzeitig stellte sie klar: "Hass, Beleidigungen und Drohungen verurteile ich ausdrücklich und ohne Ausnahme." Ihre Fans sollten weder Mowky noch deren Familie und Freunde in ihrem Namen angreifen. Sie räumte aber auch ein: "Wenn diese Richtigstellung negative Konsequenzen für die andere Person hat, bedeutet das nicht automatisch, dass ich daran schuld bin."

In der Nacht zum vergangenen Donnerstag hatten Mowkys Freunde und Familie über ihren Instagram-Account öffentlich gemacht, dass die Influencerin am Montagabend versucht habe, sich das Leben zu nehmen. Sie sei daraufhin in eine Klinik gebracht und auf der Intensivstation behandelt worden. Ob gesundheitliche Spätfolgen bleiben, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Anni betonte, sie habe keine Updates, wie es Mowky aktuell geht. In ihrem Livestream blickte Anni auch auf die gemeinsame Vergangenheit zurück. Sie erinnerte daran, wie stark sie und Mowky miteinander verbunden waren und wie viel sie zusammen erlebt hätten. "Mir geht es mit dieser Situation nicht gut. Wenn man weiß, wie eng wir früher befreundet waren, was wir alles miteinander erlebt haben, und sieht, wo wir jetzt angekommen sind, dann ist das vermutlich nicht schwer zu verstehen. Es macht mich traurig, es ist schrecklich, dass ein Mensch, der mir einmal so nah stand, trotz allem, was er mir angetan hat, gerade so etwas durchmacht", meinte Anni. Abschließend richtete Anni persönliche Worte an ihre frühere Freundin: "Mowky, ich wünsche dir wirklich ein gutes Leben. Es gibt mir nichts, zu wissen, dass es Mowky schlecht geht."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / annitheduck Anni The Duck, deutsche Streamerin

Instagram / mowkytv Mowky, deutsche Influencerin