Neue Berufung: Lisa Mantler und Jonas sind Pastoren

Für Lisa Mantler (24) und ihren Ehemann Jonas Jay beginnt ein neues Kapitel: Die beiden sind jetzt Pastoren! Die überraschende Neuigkeit verkündete die Influencerin am Sonntagabend in ihrer Instagram-Story und gewährte ihren Followern dabei einen Einblick in den besonderen Moment. In einem Video aus einem offenbar abgedunkelten Veranstaltungsraum ist zu sehen, wie Lisa und Jonas auf einer großen Leinwand vor einer städtischen Kulisse präsentiert werden, während zahlreiche Zuschauer das Geschehen verfolgen. Eine eingeblendete Nachricht gratuliert dem Paar zu seiner neuen Aufgabe. Verlinkt ist dabei der Instagram-Account @vive.stuttgart, der zu einer neuen christlichen Gemeinde gehört, die 2027 in Stuttgart starten soll. Sie ist Teil der internationalen VIVE Church, einer evangelisch-charismatischen Freikirche, die 2012 von den Pastoren Adam und Keira Smallcombe im kalifornischen Silicon Valley gegründet wurde. Auch Lisas Zwillingsschwester Lena Mantler (24) ließ sich das Ereignis nicht entgehen und reiste eigens an, um die beiden zu unterstützen.

Die größtenteils in Schwarz-Weiß gehaltenen Aufnahmen zeigen Lisa Mantler mit offenen, langen Haaren und in heller Kleidung, während Jonas Jay ein dunkles, kurzärmeliges Oberteil trägt. Besonders emotional wird es, als sich die beiden einander zuwenden und innig umarmen. Begleitet wird die Szene von einer liebevollen Botschaft von Lena, die übersetzt lautet: "Ich könnte nicht stolzer sein, @lisa @jonasjay. Neue Pastoren bei vive.stuttgart. Ihr beide habt so viel Liebe für Menschen und zeigt die Liebe Jesu auf eine so aufrichtige Art! Ich freue mich so für euch beide." Welche konkreten Aufgaben das Ehepaar innerhalb der Gemeinde künftig übernehmen wird und wann die beiden offiziell ihre Tätigkeit aufnehmen, ist bislang noch nicht bekannt.

Bekannt wurde Lisa einst an der Seite ihrer Zwillingsschwester Lena, mit der sie durch Tanz- und Lip-Sync-Videos auf TikTok ein Millionenpublikum erreichte. Auch wenn die beiden inzwischen eigene Wege gehen, ist ihre enge Verbindung offenbar geblieben. Jonas wiederum kennt Lisa bereits aus der Anfangszeit ihrer Social-Media-Karriere. Ihre Liebe hielten die beiden zunächst aus der Öffentlichkeit heraus, bevor sie mit ihrer Verlobung schließlich auch ihre Fans an ihrem privaten Glück teilhaben ließen. Mittlerweile sind Lisa und Jonas verheiratet und schlagen nun auch beruflich beziehungsweise im Glaubensleben einen gemeinsamen Weg ein. Wie genau ihre neue Tätigkeit bei der VIVE Church in Stuttgart aussehen wird, hat die Influencerin bislang allerdings noch nicht verraten.

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Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn und ihrem Ehemann Jonas, August 2025

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Instagram / lisa Lisa Mantler, Influencerin

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