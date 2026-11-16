Daniel Morgenroth verrät diese drei "Traumschiff"-Zutaten

Warum läuft Das Traumschiff im ZDF seit Jahrzehnten so zuverlässig? Daniel Morgenroth, der seit 2019 als Staffkapitän Martin Grimm zur Besatzung gehört, nennt gegenüber Focus drei Zutaten: "Die Dreifaltigkeit, bestehend aus Romantik, Drama und Humor, ist das Erfolgsrezept", verriet der Schauspieler jetzt. Damit daraus ein runder Film auf dem Bildschirm wird, müssen die Elemente aber bereits in der Geschichte sauber ineinandergreifen. Genau deshalb sind die Drehbücher für Daniel das wichtigste Fundament: "Je klarer das in den Drehbüchern geschrieben ist, desto 'traumschiffiger' das filmische Resultat." Der typische Charme der Reihe entsteht für ihn also lange vor dem ersten Klappenschlag, nämlich dort, wo die Autoren am Schreibtisch sitzen, nicht erst am Set.

Zum Konzept gehören für Daniel außerdem bekannte Gesichter an Bord. "Ein prominenter Gastauftritt ist immer eine Bereicherung und auch ganz im Sinne vom "Traumschiff"-Erfinder Rademann", betonte er. Wer allerdings nur mit Namen oder Reichweite punkten will, hat bei ihm schlechte Karten. Bereits vor zwei Jahren machte der Schauspieler deutlich: "Eine Million Follower sind nicht zwangsläufig ein Grund, jemandem ohne Casting eine Rolle anzubieten." Aus seiner Sicht zählen Erfahrung bei Filmproduktionen und die Leistung vor der Kamera. Seine Beobachtung: "Je vertrauter die Kandidaten mit dem Film sind, desto gelungener ist meist das Resultat." Influencer oder andere Stars schließt Daniel dennoch nicht aus. Voraussetzung: "Wenn eine Eignung im Casting nachgewiesen wird, ist das vollkommen okay." Wer anheuern will, muss also erst zeigen, was er kann.

Dass die klassische Erzählweise der Reihe längst aus der Zeit gefallen ist, glaubt er nicht, vielmehr könne die bekannte Mischung auch jüngere Zuschauer erreichen. "Diese klassische Dramaturgie ist, konsequent ausgeführt, zeitlos und wird auch das nachwachsende Publikum erreichen!", erklärte er im Interview. Ob die drei Zutaten tatsächlich zusammenspielen, können Fans längst selbst prüfen: "Das Traumschiff: Bangkok" steht seit dem 11. September 2026 in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit. Wer lieber vor dem Fernseher auf die reguläre Ausstrahlung wartet, braucht nicht mehr lange Geduld, denn das ZDF zeigt die Episode am 22. November 2026 um 20:15 Uhr im linearen Programm. Dann ist Daniel auch wieder in der Rolle des Martin Grimm an Bord zu sehen.

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ZDF Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth, "Das Traumschiff"-Stars

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ZDF / Dirk Bartling Daniel Morgenroth, Mia Kasalo und Judith Williams in "Das Traumschiff"

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