Giuliano Hediger liegt mit inneren Blutungen im Krankenhaus

Sorge um Giuliano Lorenzo Hediger: Der Realitystar muss derzeit im Krankenhaus behandelt werden. Wie der Schweizer in seiner Instagram-Story mitteilte, leidet er unter inneren Blutungen. "Hallo, meine Lieben. Ich bin erst mal ein paar Tage offline. Ich bin im Krankenhaus. Ich habe irgendwie innere Blutungen. Die müssen das alles abklären, aber irgendwie dauert das alles superlange", erklärt er seinen Followern. Woher die Blutungen kommen, ist bislang offenbar unklar. Um die Ursache herauszufinden, müssen die Ärzte noch weitere Untersuchungen durchführen. Bis dahin bleibt Giuliano vorerst im Krankenhaus.

"Ich weiß selber nicht genau, was ich habe. Ich muss jetzt ein CT machen und morgen vielleicht eine Magenspiegelung. Keine Ahnung", schildert der Love-Fool-Star. Bei einer Computertomografie (CT) werden mithilfe von Röntgenstrahlen detaillierte Schichtbilder des Körperinneren erstellt. Eine Magenspiegelung ermöglicht es den Ärzten hingegen, mithilfe einer kleinen Kamera die Speiseröhre, den Magen und den oberen Teil des Dünndarms zu untersuchen. Wenig später meldete sich Giuliano erneut bei seinen Followern: "Kleines Update, ich werde wohl noch ein paar Tage hierbleiben müssen. Morgen früh steht eine OP an, bei der die Blutung gestoppt werden soll. Ich hoffe, dass danach endlich alles überstanden ist."

Noch vor wenigen Wochen stand für Giuliano ein ganz anderes Thema im Mittelpunkt: Er wollte zurück in den Boxring. Als mögliche Gegner hatte er Realitystar Tim Kühnel (30) und Unternehmer Can Kaplan ins Auge gefasst. Letzterer hatte sich zuvor siegessicher gezeigt: "Es wäre ein einfacher Kampf, bin ich ehrlich, hast nicht die Erfahrung." Diese Ansage wollte Giuliano offenbar nicht unkommentiert stehen lassen und forderte den Unternehmer daraufhin in einem Instagram-Reel heraus. Welchem der beiden er letztlich gegenübertreten sollte, wollte er sogar seine Fans mitentscheiden lassen. Ob und wann es tatsächlich zu einem solchen Kampf kommen wird, ist derzeit allerdings nebensächlich. Angesichts seiner gesundheitlichen Situation muss Giuliano nun erst einmal seine Genesung in den Vordergrund stellen.

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star

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Instagram / giulianohediger Giuliano Hediger, November 2026

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