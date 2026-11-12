Patrick Mahomes hofft bei Baby Nummer vier auf einen Jungen

Patrick Mahomes (31) und seine Frau Brittany erwarten ihr viertes Kind. Der Footballstar hat dabei bereits eine kleine Wunschvorstellung, wie er jetzt verriet. Nur einen Tag nach der Schwangerschaftsverkündung sprach der Quarterback der Kansas City Chiefs bei einer Pressekonferenz seines Teams über den Familienzuwachs, wie unter anderem Us Weekly berichtete. Mit einem Schmunzeln erklärte er, dass er sich diesmal einen Jungen wünschen würde. Schließlich sind er und sein dreijähriger Sohn Bronze in der Familie bislang in der Unterzahl. Die beiden Töchter Sterling und Golden bilden nämlich zusammen mit ihrer Mutter die Mehrheit. "Ich hoffe, dass Bronze und ich den Spielstand ausgleichen können", sagte Patrick vor den anwesenden Reportern. Letztlich steht für den Sportler aber etwas anderes im Vordergrund: "Ich bete einfach für ein gesundes Baby", betonte er.

Patrick bezeichnete den erneuten Familienzuwachs als Segen und ließ keinen Zweifel daran, wie sehr er sich auf das vierte Kind freut. Bei der Pressekonferenz wies ein Reporter zudem auf eine interessante Gemeinsamkeit hin: In den Spielzeiten, in denen Patrick und Brittany ihre vorherigen Schwangerschaften öffentlich gemacht hatten, zogen die Kansas City Chiefs jeweils in den Super Bowl ein. Der Quarterback hätte nichts dagegen, wenn sich diese Erfolgsserie wiederholt. "Ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob Brittany das tut", sagte er lachend. Anschließend fügte er hinzu: "Aber ich hoffe, wenn wir das fortsetzen und mit einem Baby auf dem Weg einen weiteren Super-Bowl-Sieg holen können, wäre das auf jeden Fall großartig." Die Schwangerschaft hatten die Eheleute am Dienstag mit einem gemeinsamen Instagram-Beitrag verkündet. Darauf legen Sterling, Bronze und Golden liebevoll ihre Hände auf den Babybauch ihrer Mutter. Zum Beitrag schrieben die beiden: "Ein weiterer Segen Gottes, und bald sind wir zu sechst".

Patrick und Brittany kennen sich bereits seit ihrer Schulzeit und wurden schon während der Highschool ein Paar. Im September 2020 verlobten sie sich, im Februar 2021 kam ihre Tochter Sterling zur Welt. Im März 2022 folgte die Hochzeit, im November desselben Jahres wurden sie Eltern von Sohn Patrick "Bronze" III. Tochter Golden machte die Familie im Januar 2025 komplett. Zumindest schien es zunächst so, als sei die Familienplanung damit abgeschlossen. Noch vor einiger Zeit sagte Brittany im "WHOOP Podcast": "Wir sind erst einmal fertig. Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass man nie sagen kann, dass man fertig ist. Ich denke, drei sind alles, was ich brauche." Auch Patrick hatte zunächst drei Kinder als Ziel genannt. Bei einer Pressekonferenz der Chiefs erklärte er allerdings: "Mein Ziel waren immer drei, also haben wir drei. Wir bleiben erst einmal dabei und schauen, ob wir später noch einmal zurückkommen und ein weiteres bekommen müssen."

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Getty Images Patrick Mahomes heizt den Fans der Kansas City Chiefs ein

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Getty Images Brittany Mahomes und Patrick Mahomes bei der Time100 Gala 2024 im Jazz at Lincoln Center in New York

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