Problem? "Bauer sucht Frau"-Stefan will keinen Sex vor Ehe

Bei Bauer sucht Frau wird es in der aktuellen Staffel tiefgründig. In der vierten Folge der Kuppelshow nimmt Landwirt Stefan seine beiden Hofdamen Sandra und Sarah mit auf einen Rundgang durch sein Zuhause. Als die drei in seinem Schlafzimmer stehen, überrascht der Bauer die Frauen mit einer klaren Regel für seine künftige Beziehung. Der gläubige Katholik will vor der Hochzeit keinen Sex haben und auch nicht mit seiner Partnerin in einem Bett übernachten. "Ja, bei uns im katholischen Glauben ist es so, dass man vor der Ehe keinen Sex hat", erklärt Stefan in der Sendung. Bei den Hofdamen sorgt diese Offenbarung für große Augen. "Ist das jetzt dein Ernst?", will Sarah ungläubig wissen. Sandra blickt später auf die Aussagen zurück und gibt zu: "Da waren schon kleine schockierende Überraschungen."

Auslöser für das Gespräch ist ein ungewöhnliches Möbelstück: In Stefans Schlafzimmer steht tatsächlich noch sein altes Kinderbett. Für ihn selbst ist das offenbar kein Problem, denn nach eigener Aussage bietet es ihm nach wie vor genügend Platz. Sandra sieht das allerdings etwas anders und gibt zu bedenken: "Zu zweit ist das auch ein bisschen eng." Darauf hat der Landwirt eine klare Antwort parat. Ein Doppelbett will er sich erst anschaffen, wenn er die Frau fürs Leben gefunden habe. Außerdem stellt er klar, dass man vor der Hochzeit sowieso nicht gemeinsam in einem Bett schlafen sollte. Ganz abgeschreckt ist Sandra von dieser Ansage aber nicht. Trotz ihrer Verwunderung kann sie sich vorstellen, Stefan unter diesen Bedingungen näher kennenzulernen. "Für mich kommt eine Partnerschaft ohne Sex erstmal infrage, ja", stellt sie klar.

Welchen hohen Stellenwert der Glaube in Stefans Leben einnimmt, wird auch an der Einrichtung seines Hauses deutlich. Überall finden sich religiöse Figuren und Kreuze mit Jesusdarstellungen. Darüber hinaus hat der Landwirt gleich mehrere kleine Altäre in seinem Zuhause eingerichtet. Vor allem das große Kreuz direkt über seinem Bett lässt die beiden Hofdamen stutzen. "Da musste ich erstmal schlucken", gesteht Sandra. Sarah findet ebenfalls deutliche Worte: "Schwierig. Da kommt man sich beobachtet vor." Stefan sieht darin allerdings kein Problem. "Jesus sieht ja alles, ob da jetzt ein Kreuz drüberhängt oder nicht", entgegnet er auf die Bedenken der Frauen. Ganz unerfahren ist der Bauer trotz seiner strengen Regel übrigens nicht. Er macht in der Sendung deutlich, dass er kein "Jungmann" mehr sei.

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RTL Stefan von "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL Stefan und seine Hofdamen Sandra und Sarah, "Bauer sucht Frau", 2026

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