Robert De Niro ist nach Tod seiner Ex "am Boden zerstört"

Robert De Niro (83) soll nach dem Tod seiner früheren Partnerin Toukie Smith (†74) vor allem um die gemeinsamen Zwillinge Airyn und Julian (31) besorgt sein. Toukie starb am 4. November im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in New York City. Ein Insider erzählte dem Globe Magazine, dass der Schauspieler seitdem am Boden zerstört sei. Er wolle seinen Kindern in dieser schweren Zeit zur Seite stehen, wisse aber auch, dass er ihnen die Trauer um ihre Mutter nicht abnehmen könne. "Robert sorgt sich im Moment vor allem um ihre Kinder", sagte die Quelle. Die Situation sei "sehr, sehr schwer, und ehrlich gesagt kann er nicht viel tun, um den Schmerz dieses Verlustes zu lindern". Gerade diese Hilflosigkeit setze ihm zu: "Es bricht ihm das Herz, weil er Airyn und Julian einfach vor jeder Art von Schmerz beschützen will."

Zugleich muss Robert den Verlust selbst verarbeiten. "Er kämpft auch mit seiner eigenen Trauer. Toukie war eine solche Naturgewalt. Er kann nicht glauben, dass sie fort ist", schilderte der Insider. Ihr Tod soll bei dem Hollywoodstar auch Erinnerungen an einen früheren Verlust geweckt haben. Im Juli 2023 starb sein Enkel Leandro De Niro Rodriguez (†19), der Sohn von Drena De Niro (55), im Alter von nur 19 Jahren. Eine toxische Mischung aus Fentanyl, Ketamin und Kokain war die Todesursache. Sein Tod wurde als Unfall eingestuft. "Davon hat er sich nie vollständig erholt", sagte die Quelle. Robert sei zwar "ein sehr starker Mann", doch "ein Mensch kann nur eine begrenzte Menge ertragen". Seine Partnerin Tiffany Chen mache sich große Sorgen um ihn und gebe ihm Halt. Etwa eine Woche nach Toukies Tod begleitete sie ihn zur New Yorker Premiere von "Focker-in-law". Wie auch Hello! berichtete, zeigten sich die beiden dort Hand in Hand.

Airyn und Julian bestätigten gegenüber The Hollywood Reporter, dass ihre Mutter nach langer Erkrankung an Multipler Sklerose gestorben war. Auch sie erinnerten sich an Toukie als "Naturgewalt". Zunächst war sie als Topmodel bekannt geworden, später machte sie sich als Schauspielerin einen Namen. Eine ihrer bekanntesten Rollen war die der Eva Rawley in der Serie "227". In ihrer Würdigung hoben die Zwillinge hervor, dass die "Schönheit, Anmut und unverwechselbare Präsenz" ihrer Mutter nachfolgenden Generationen schwarzer Frauen den Weg geebnet hätten. Robert ist seit 2021 mit Tiffany liiert und hat mit der Kampfkunsttrainerin die dreijährige Tochter Gia. Bei der Filmpremiere in New York zeigte sich Tiffany an Roberts Seite.

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Getty Images Robert De Niro bei der Premiere von "Zero Day" in New York

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Imago Toukie Smith, Schauspielerin und Model

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