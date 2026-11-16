"I Swear" und "Outlander" räumen bei Schottlands BAFTAs ab

Großer Erfolg für Outlander und "I Swear": Bei den Scottish BAFTAs, die jetzt im DoubleTree by Hilton Glasgow Central verliehen wurden, räumten die beiden Produktionen ordentlich ab. Nach zwölf Jahren und acht Staffeln ist die Zeitreiseserie zu Ende gegangen und wurde nun für ihren herausragenden Beitrag zum Fernsehen mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Hauptdarsteller Sam Heughan (46) nahm die Trophäe gemeinsam mit weiteren Castmitgliedern, darunter John Bell (29), entgegen. "Es ist schwer, in Worte zu fassen, welchen Einfluss die Serie hatte", erklärte der Schauspieler laut The Standard. Überreicht wurde die Auszeichnung von der schottischen Politikerin Mairi McAllan, die in ihrer Rede betonte, die Serie habe "Schottland für immer verändert".

Doch auch das schottische Biopic "I Swear" zählte laut Daily Mail zu den großen Gewinnern des Abends. Der Film erzählt die Lebensgeschichte des Tourette-Aktivisten John Davidson und konnte gleich mehrere Preise mit nach Hause nehmen: Er wurde als bester Spielfilm ausgezeichnet, während Kirk Jones den Regiepreis erhielt. Hauptdarsteller Robert Aramayo setzte sich ebenfalls in seiner Kategorie durch und machte den Dreifacherfolg perfekt. In seiner Dankesrede würdigte Kirk den langen und teils schwierigen Weg von John und bedankte sich dafür, dass dieser ihm die Bedeutung von "Akzeptanz und Einfühlungsvermögen" vermittelt habe. Weitere Auszeichnungen gingen unter anderem an Lesley Manville (70) für "Midwinter Break", Lucy Halliday für "The Testaments" und Robert Carlyle (65) für "The Hack". Den Publikumspreis als beliebtester schottischer Bildschirmstar sicherte sich "The Traitors"-Star Stephen Libby.

Die Scottish BAFTAs waren also für mehrere Produktionen ein großer Erfolg. Für Sam Heughan wurde mit dem Ehrenpreis ein langer Karriereabschnitt gewürdigt. Seit 2014 verkörperte der Schauspieler in "Outlander" die Rolle des Jamie Fraser, an seiner Seite spielte Caitríona Balfe als Claire. Rund um das Serienfinale hatte Sam seine Gefühle bereits als Mischung aus Dankbarkeit und Erschöpfung beschrieben. Beim Cast-Panel der 92NY brachte er es auf den Punkt: "Es war mir eine Freude, in dieser Show zu sein und endlich fertig zu sein. Gott sei Dank ist es vorbei. Was für eine Reise es war."

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Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

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Imago Robert Aramayo in einer Szene aus dem Film "I Swear" (2026)

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