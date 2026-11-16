Nach Luxusurlaub erhebt Laura Maria Rypa schwere Vorwürfe

Traumurlaub mit Ärger im Gepäck: Laura Maria Rypa (30) kommt von ihrer Reise nach Mauritius alles andere als entspannt zurück. Gemeinsam mit Pietro Lombardi (34) und den Kindern hatte die Influencerin im Resort LUX* Belle Mare geurlaubt. Jetzt erhebt sie schwere Vorwürfe gegen die Reiseagentur One Luxury, die unter Influencern bekannt ist. In einer mehrteiligen Instagramstory rechnet die zweifache Mutter mit dem Unternehmen ab. Nach eigenen Angaben zahlte sie für die Reise stolze 43.000 Euro, All-inclusive-Verpflegung eingeschlossen. Vor Ort sei allerdings zunächst nur eine niedrigere Verpflegungskategorie hinterlegt gewesen. Was Laura besonders empört: Die Agentur habe die All-inclusive-Leistung später als kostenloses Upgrade dargestellt, angeblich aus Loyalität. "Und auf einmal sagt er zu uns: 'Hey, aus Loyalität, weil ihr wiedergekommen seid, haben wir euch auf All Inclusive geupgradet.' Wieso geupgradet? Wir haben doch für All Inclusive bezahlt!", schildert sie auf Instagram. Für die Social-Media-Bekanntheit ist das Maß damit voll: Sie kündigt rechtliche Schritte an. Sämtliche Absprachen, Vorgänge und Rechnungen könne sie schriftlich belegen, betont sie.

Zudem habe die Sitzplatzorganisation für die Familie nicht wie gewünscht funktioniert. Dabei habe sie viele Vorarbeiten wie Sitzplatzskizzen und die Suche nach Hotelrabatten ohnehin selbst übernommen. Das ursprüngliche Angebot für den Mauritiusurlaub samt Flügen habe sich ihr zufolge auf 55.000 bis 60.000 Euro belaufen. Nachdem Pietro im Gegenzug für einen Preisnachlass eine Veranstaltung der Agentur besucht habe, seien schließlich 43.000 Euro berechnet worden. Dass die All-inclusive-Leistung später als Entgegenkommen präsentiert worden sei, kann Laura deshalb nicht nachvollziehen. Das LUX* Belle Mare selbst lobt Laura ausdrücklich – ihre Kritik richtet sich allein gegen die Agentur und deren Reiseorganisation.

Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Laura mit dem Service von One Luxury unzufrieden war. Für eine rund 25.000 Euro teure Maledivenreise ihrer Eltern seien die gewünschten gemeinsamen Sitzplätze nicht organisiert worden. Zudem sei der Name ihrer Mutter falsch geschrieben und der Wunsch nach einem deutschsprachigen Resort nicht erfüllt worden. Auf einem früheren Rückflug aus Dubai habe auch ihr kleiner Sohn Leano trotz mehrfacher Hinweise getrennt von ihr gesessen: "Wenn ich dir das sage und darauf hinweise, dass mein Sohn nicht alleine sitzen kann, dann achte doch bitte darauf und das ist doch ein Service, den ich erwarten kann. Rückflug: Mein Sohn saß nicht neben mir, erzählt Laura. Die Influencerin räumt ein, dass 25.000 oder 43.000 Euro für viele Menschen einem ganzen Jahresgehalt entsprechen. Ein bezahlter Service müsse aber unabhängig vom Preis zuverlässig erbracht werden.

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Oktober 2026

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

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