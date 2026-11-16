"Ich liebe ihn sehr": John Goodman würdigt Bruce Willis

John Goodman (74) hat seinem langjährigen Freund Bruce Willis (71) eine rührende Liebeserklärung gemacht. Im Interview mit dem spanischen Magazin Cinemanía blickte der Schauspieler voller Zuneigung auf die gemeinsamen Anfangsjahre zurück, als beide noch weit von Hollywood entfernt waren. Die zwei lernten sich Ende der 1970er-Jahre im Cafe Central in Manhattan kennen. Bruce arbeitete dort damals als Barkeeper und John gehörte zu den Stammgästen. Nachdem Bruce mit der Serie "Das Model und der Schnüffler" der große Durchbruch gelungen war und er in Los Angeles Fuß gefasst hatte, stand seine Tür stets für John offen. Diese Unterstützung bedeutete John offenbar viel und ist ihm bis heute in Erinnerung geblieben. "Er kümmerte sich um mich. Ich liebe ihn sehr", sagte John über den Actionstar.

Nach seinem Studienabschluss versuchte John, als Schauspieler Fuß zu fassen. Seine Abende verbrachte er Ende der 1970er-Jahre häufig im Cafe Central, wo er mit Bruce viel über ihre gemeinsame Begeisterung für Filme sprach. "Er brannte für das Thema, er war genauso verliebt in die Schauspielerei wie ich", erzählte John dem Magazin. Auch Bruces großen Karrieremoment erlebte er hautnah in dem Lokal mit. Als der damalige Barkeeper die Zusage für "Das Model und der Schnüffler" erhielt, kannte dessen Freude offenbar keine Grenzen. "Er sprang über den Tresen und ich glaube, er brach mir dabei eine Schulter, aber er war so glücklich ...", erinnerte sich John.

Auch beruflich kreuzten sich die Wege der Freunde immer wieder. John übernahm einen Gastauftritt in "Das Model und der Schnüffler" und Bruce trat in "Roseanne" auf. Bei diesen Dreharbeiten kam es zu einem lustigen Streich, über den John kürzlich im Podcast "Happy Sad Confused" sprach: Er ließ Bruce seinen Platz im Bett einnehmen und versteckte ihn unter der Bettdecke. Die Überraschung bei Roseanne Barr (74) war groß, als sie statt ihres Serien-Ehemanns plötzlich den Hollywood-Star vorfand. 2017 standen die beiden zudem für die Actionkomödie "Once Upon a Time in Venice" gemeinsam vor der Kamera. Heute sehen sich die Freunde nicht mehr regelmäßig, da John nicht mehr in Los Angeles lebt. Bruce hatte sich nach einer Aphasie-Diagnose aus der Schauspielerei zurückgezogen. Später machte seine Familie öffentlich, dass er an frontotemporaler Demenz erkrankt ist.

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Getty Images John Goodman bei der Premiere von "Digger" am 28. September 2026 in Los Angeles

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Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis, Oktober 2026

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