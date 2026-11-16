So entlarvte Tanja Makarić ihre untreuen Ex-Freunde

Tanja Makarić (29) erzählt auf Instagram, wie sie früheren Partnern nach eigenen Angaben auf die Schliche kam. Auslöser war die Frage einer Followerin, die ein mulmiges Gefühl in ihrer eigenen Beziehung hatte und die Influencerin um Rat bat. Während Tanja sich im Badezimmer die Haare stylte, erinnerte sie sich daran, wie sie damals selbst ins Grübeln geraten war. Am Anfang habe sie meist nur ein Bauchgefühl gehabt. Deshalb habe sie in den Handys ihrer damaligen Freunde nach Hinweisen gesucht und sei dabei unter anderem auf verdächtige Nachrichten gestoßen. Manchmal hätten sich auch andere Frauen oder Bekannte direkt bei ihr gemeldet. Ihrer Followerin riet sie: "Wenn du ein Gefühl dafür hast, dann stimmt's auch. Hört immer auf euer Gefühl, weil ich hab immer früher gedacht, ich übertreibe. Ich bin keine Wahrsagerin. Ich bin keine Hellseherin. Das habe ich immer gedacht. Aber ich hatte immer recht."

Ihr erster Freund habe die Kontakte anderer Mädchen unter falschen Namen oder Emojis abgespeichert, erzählt Tanja. Andere hätten ihr nachts berichtet, dass er betrunken im Club mit Frauen herumgemacht habe. In einem Chat mit seinem besten Freund habe sie weitere Hinweise gefunden: Der Freund habe sich ihrer Schilderung zufolge sogar darüber lustig gemacht, wie oft sie betrogen worden sei. Bei einem anderen Ex sei Tanja misstrauisch geworden, weil eine angeblich platonische Freundin ihn mehrmals am Tag anrief, er aber in Tanjas Gegenwart nie mit ihr telefonierte. Die WhatsApp-Chats seien gelöscht gewesen. In seinen Instagram-Nachrichten habe sie dann aber gefunden, was ihren Verdacht bestätigte. Auch Chats mit anderen Frauen, verschickte Körperfotos und Kommentare dazu seien ihr aufgefallen. Einige der Frauen hätten sich später bei ihr entschuldigt und ihr mehr erzählt. Ein früherer Partner habe sie sogar mit Frauen an einen Tisch gesetzt, die er ihr als Freundinnen vorgestellt habe. Laut Tanja sei zwischen ihnen aber mehr gelaufen. Dass eine der Frauen ihr gegenüber abweisend gewesen sei, habe ihren Verdacht verstärkt.

Tanja war nach eigenen Angaben erst 17 Jahre alt, als sie bemerkte, dass ihr erster Freund ihr untreu gewesen sein soll. Damals habe sie ihrer eigenen Wahrnehmung oft nicht getraut. Deshalb sei es ihr heute wichtig, das eigene Bauchgefühl ernst zu nehmen. Die Verantwortung dafür, in einer Beziehung loyal zu bleiben, sieht Tanja vor allem beim jeweiligen Partner. Er müsse bei anderen Kontakten klare Grenzen setzen und offen sagen, dass er vergeben sei. Das Verhalten der beteiligten Frauen wolle sie damit nicht kleinreden. Echte Freundschaften zwischen Männern und Frauen seien für sie aber etwas anderes als heimliche Nachrichten oder Flirts. Gegen platonische Freundinnen eines Partners habe sie nichts, solange der Umgang offen und respektvoll bleibe. Die Erfahrungen haben auch verändert, wie Tanja über sich selbst denkt. Rückblickend sagt sie: "Irgendwann denkt ihr euch so: Weißt du was? Du kriegst nichts Besseres als mich ab."

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, September 2025

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Imago Tanja Makaric bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast in Berlin

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