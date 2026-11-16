Lena Meyer-Landrut meldet sich erstmals zu ihrem Comeback

Nach mehr als zwei Jahren weitgehender Funkstille gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen von Lena Meyer-Landrut (35). Die Sängerin meldet sich bei ihren Fans zurück und geht dabei erstmals näher auf die zahlreichen Hoffnungen und Wünsche ein, sie bald wieder auf der Bühne zu sehen. Auslöser war ein Clip auf TikTok: Ein Fan teilte dort Lenas Coverversion des Weihnachtsklassikers "All I Want for Christmas Is You". Dazu schrieb sie: "Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist ein Lena-Comeback." Die Musikerin ließ den Beitrag nicht unkommentiert. Über ihren verifizierten TikTok-Account antwortete sie überraschend mit nur drei Worten: "Dauert noch bisschen." Dazu setzte sie ein Herz.

Ihre kurze Bemerkung löste bei den Followern umgehend zahlreiche Reaktionen aus. Innerhalb kürzester Zeit kamen mehr als 50 Kommentare zusammen. Viele Fans signalisierten dabei, dass sie bereit sind, sich in Geduld zu üben und auf ihre Rückkehr zu warten. "Wir warten" und "Nimm dir die Zeit, die du brauchst" waren gleich mehrfach unter dem Beitrag zu lesen. Eine weitere Nutzerin zeigte offen, wie sehr ihr die Sängerin fehlt: "Ich brauche dich und deine Musik." Dass sich Lena überhaupt öffentlich zu Wort meldet, kommt inzwischen nur noch selten vor. Bereits im Juli dieses Jahres hatte sie kurz auf ein TikTok-Video reagiert, in dem es um einen ihrer Songs ging. Ansonsten gab es kaum Lebenszeichen von ihr.

Lenas Rückzug aus der Öffentlichkeit nahm im Sommer 2024 seinen Anfang. Damals musste sie ein geplantes Konzert in München aufgrund von "heftigen Schmerzkrämpfen" kurzfristig absagen und sich erneut in medizinische Behandlung begeben. Wenig später zog die Sängerin schließlich auch einen Schlussstrich unter ihre restliche Tour und sagte sämtliche weiteren Auftritte ab. Sie müsse "einfach mal die Reißleine ziehen", erklärte sie damals auf Social Media. Seitdem ist es ruhig um die ESC-Gewinnerin geworden. Es erschien keine neue Musik, sie gab keine Interviews und hatte keine öffentlichen Auftritte. Auch auf ihrem Instagram-Profil herrschte Funkstille. Berühmt wurde Lena im Jahr 2010. Für den Wettbewerb hatte sie sich zuvor in der Castingshow "Unser Star für Oslo" qualifiziert. Mit gerade einmal 19 Jahren gewann sie dann mit ihrem Song "Satellite" den Eurovision Song Contest in Oslo. Damit holte sie den Titel nach 28 Jahren wieder nach Deutschland.

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Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

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Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

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