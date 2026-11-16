Diese Ängste treiben "Stranger Things"-Star David Harbour

David Harbour (51) lässt die Monsterwelt von Stranger Things hinter sich und widmet sich Ängsten, die ihn auch persönlich beschäftigen: Einsamkeit, Sexualität und das Älterwerden. Anlässlich seiner in Frankreich bei HBO Max gezeigten Serie "DTF St. Louis" erklärte der US-Schauspieler gegenüber Paris Match, dass er diese inneren Dämonen sogar furchteinflößender finde als die Demogorgons, mit denen er fast zehn Jahre lang vor der Kamera zu tun hatte. In "DTF St. Louis" sucht seine Figur über Dating-Apps nach Sex und Liebe. Für David steckt hinter diesem Verlangen allerdings vor allem eine Sehnsucht nach echter Nähe. "Ich glaube, dass wir manchmal denken, Sex sei die Antwort auf unsere Einsamkeit, obwohl unser wahres Bedürfnis vielleicht viel umfassender ist. Wir wollen geliebt, verstanden und von anderen umgeben sein", erklärte er gegenüber dem französischen Magazin. Körperliche Intimität allein könne dieses Verlangen demnach nicht erfüllen.

Ob sich jemand einsam fühlt, hängt nach Davids Ansicht nicht davon ab, wie viele Menschen um ihn herum sind. Viel wichtiger sei, ob zu diesen Personen eine wirkliche Verbindung bestehe. Derzeit erlebe die Gesellschaft eine regelrechte "Epidemie der Einsamkeit" – und davon nimmt sich der Schauspieler ausdrücklich nicht aus. Viele Menschen seien ständig mit ihren Handys beschäftigt und glaubten, Freundschaften oder Beziehungen über kleine Bildschirme aufbauen zu können. Digitale Kontakte lösten aber eher eine fast künstliche Aufregung aus, während die tatsächliche Anwesenheit eines anderen Menschen beruhigend wirken könne. Als Beispiel nannte der Serienstar eine alltägliche Begegnung: Wer in einem Café einen fremden Menschen anspreche und ein Gespräch beginne, könne bereits die besondere Wärme menschlichen Kontakts erleben. Auch der provokante Titel seiner Serie sei ironisch gemeint. Hinter der Sex- und Krimifassade gehe es nur am Rande um Sex. Stattdessen stünden Figuren im Mittelpunkt, die auf unbeholfene oder ungewöhnliche Weise nach Zugehörigkeit und Verbindung suchen.

Zum Weltstar wurde David erst nach seinem 40. Geburtstag – durch seine Rolle als Polizeichef Jim Hopper in "Stranger Things". Darin sieht der Darsteller einen Vorteil, denn so könne er Erfolg und öffentliche Anerkennung weniger ernst nehmen. Er sei froh, nicht schon mit 20 berühmt geworden zu sein. Andernfalls wäre er nach eigener Einschätzung "absolut unausstehlich" geworden, gestand er Paris Match. Unabhängig von Geld und Bekanntheit seien ohnehin alle Menschen mit denselben grundlegenden Erfahrungen konfrontiert: Liebe, Verlust, Glück, Tragödien und eben auch das Älterwerden. Genau dieses verbindende Gefühl habe David ursprünglich zur Schauspielerei gebracht. Sein Antrieb sei der Wunsch gewesen, anderen Menschen dabei zu helfen, sich weniger allein zu fühlen. Filme und Serien könnten nämlich Trost spenden, indem sie zeigen, dass andere dieselben Gefühle kennen.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour posiert beim Fototermin für "Violent Night 2" am 4. November 2026 in Kalifornien

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour beim Special Creator Event zu "Violent Night 2" von Universal Pictures

Anzeige Anzeige