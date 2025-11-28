Jim Hopper und David Harbour: Parallelen und Geheimnisse

David Harbour (50) sorgt derzeit mit Auftritten rund um die fünfte Staffel von Stranger Things für Aufsehen. Kurz nach der Trennung von der britischen Sängerin Lily Allen (40) thematisierte der Schauspieler jüngst die Parallelen zwischen sich und seiner Serienrolle Jim Hopper. Beide Figuren tragen große Herzen und sind doch durch und durch fehlerbehaftet, wie er in einem Interview erklärte. Davids Äußerungen fallen zeitgleich mit dem Erscheinen von Lilys Album "West End Girl", in dem sie ihm Untreue und Regelbrüche in ihrer einst offenen Ehe vorwirft. Der Song "Madeline" steht dabei besonders im Fokus, da eine bestimmte Beziehung thematisiert wird, die zu den genauen Details der Trennung beiträgt.

Das Ende ihrer Ehe folgt auf eine turbulente Zeit voller persönlicher Herausforderungen. David gab an, während der finalen Arbeiten zu "Stranger Things" mit inneren Kämpfen konfrontiert gewesen zu sein, die von der Figur Hamlet inspiriert schienen. Während Lily nach dem Scheitern ihrer Ehe einen Weg zurück zu sich fand, indem sie sich auf Therapie, Meetings und Antidepressiva stützte, hatte David eine emotionale Verabschiedung vom Set der Erfolgsserie. Insbesondere der Abschied von Co-Star Millie Bobby Brown (21), die ihn stets als Vaterfigur gesehen hatte, gestaltete sich eindrucksvoll, da er die Entwicklung der jungen Schauspieler über zehn Jahre hautnah miterlebte.

David hatte bereits zuvor betont, dass er eine enge Verbindung zu Geschichten und Menschen sucht, die außergewöhnlich und vielschichtig sind. Privat blickt David auf bewegte Jahre. Er lernte Lily 2019 über die App Raya kennen, heiratete 2020 in Las Vegas und trennte sich nach vier Jahren Ehe; die Trennung wurde im Februar öffentlich, das Ende der Beziehung datiert laut Berichten auf Dezember 2024. David sprach früher offen darüber, mit Mitte zwanzig das Trinken aufgegeben zu haben, über eine bipolare Diagnose und dunkle Phasen seines Lebens.

Seine Beziehung zu Lily war durch Schwierigkeiten geprägt, die dennoch von einer ursprünglichen Verbundenheit zeugten. Während sie nach eigener Aussage an den Verlusten und ihrem Schmerz wuchs, denkt David darüber nach, was ihm im Leben noch begegnen könnte. Die Widersprüche, die er selbst aufzeigt und gleichzeitig bei anderen schätzt, lenken ihn dabei vermutlich weiter – sei es durch neue Projekte, Beziehungen oder die Suche nach mehr Authentizität im Alltag.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour, April 2025

Anzeige Anzeige

Courtesy of Netflix David Harbour in "Stranger Things"

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022

Instagram / lilyallen Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023

Anzeige