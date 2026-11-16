Ex-Para-Leichtathlet Mathias Mester wird zum ersten Mal Papa

Großartige Neuigkeiten für Mathias Mester (40): Der ehemalige Let's Dance-Liebling und seine Partnerin, die Hybridathletin Christina Holtmann, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. An dieser süßen Überraschung ließ das Paar seine Fans jetzt mit einem liebevollen Video auf Instagram teilhaben. In dem kurzen Clip umarmt Christina ihren Partner zärtlich von hinten und hält dabei ein Paar winzige weiße Babysöckchen direkt in die Kamera. Anschließend zeigen sich die werdenden Eltern mit passenden Accessoires: Auf ihrer Kappe prangt "Mom" und auf seiner "Dad". Zu dem süßen Video schreiben sie: "Unser nächstes Kapitel beginnt 2027." Für den Sportler und seine Freundin ist es das erste gemeinsame Baby.

Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, verraten Mathias und Christina bisher nicht. Auch der genaue Geburtstermin ist noch nicht bekannt. Was die beiden von der kommenden Zeit erwarten, zeigt allerdings ein Hashtag unter ihrem Beitrag. Mit "Adventure" beschreiben sie den Familienzuwachs als Abenteuer. In der Kommentarspalte überschlugen sich prompt die emotionalen Reaktionen – auch aus der bekannten "Let's Dance"-Familie und der deutschen Promiwelt. Jurorin Motsi Mabuse (45) kommentierte das Video schlicht mit fünf roten Herzen, während Profitänzerin Malika Dzumaev (35) begeistert schrieb: "Awww, wie sehr ich mich für euch freue. Herzlichen Glückwunsch." Auch Moderatorin Patrice Aminati (31) schwärmte von "wundervollen Nachrichten!" und Marlene Lufen (55) jubelte unter dem Beitrag: "Oooh, wie schön! Glückwunsch", womit sie sich einer ganzen Welle herzlicher Fangrüße anschlossen.

Mit diesen entzückenden Babynews gewährt Mathias seinen Followern einen eher seltenen Blick hinter seine privaten Kulissen. Wie lange genau er und Christina bereits ein Paar sind, haben die beiden bislang für sich behalten. Anfang März zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf Instagram und teilten fortan immer wieder verliebte Schnappschüsse. Als der ehemalige Para-Leichtathlet im Jahr 2022 noch übers Tanzparkett wirbelte, ging er als Single durchs Leben und sprach damals ganz offen darüber, dass seine Körpergröße von rund 1,42 Metern die Partnersuche mitunter erschwere und auch zu schmerzhaften Zurückweisungen geführt habe. Nun freuen sich der Sportler, der zuvor eine mehrjährige Beziehung mit der Kugelstoßerin Alina Kenzel führte, und Christina auf ihr erstes gemeinsames Kind.

Anzeige Anzeige

mathiasmester Mathias Mester und Christina Holtmann, November 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance" 2022

Anzeige Anzeige