Sarah Kerns Ex sorgt bei "Bauer sucht Frau" für Tränen

Tobias Pankow (41) erlebt bei Bauer sucht Frau bereits die ersten emotionalen Momente! Der Ex-Partner von Designerin Sarah Kern (57) ist in der aktuellen Staffel der RTL-Kuppelshow auf der Suche nach einer neuen Liebe. Dafür hat er gleich sechs Frauen auf seinen Hof nach Brandenburg eingeladen. Der Hobbybauer, der sich selbst als "Gentleman-Farmer" bezeichnet, möchte jede seiner Bewerberinnen bei einem persönlichen Mini-Date besser kennenlernen. Schon beim ersten Zusammentreffen auf dem Bauernhof wird deutlich, dass die Aufregung groß ist: Mehrere Kandidatinnen wirken sichtlich nervös. Eine der Frauen ist von der Begegnung mit Tobias sogar so überwältigt, dass ihr die Tränen kommen. Wie RTL zeigt, sollen die anstehenden Einzelgespräche nun für weitere Klarheit sorgen. Der Brandenburger möchte herausfinden, mit welcher Bewerberin die Chemie am besten stimmt. Eine klare Favoritin hat er vor den sechs Dates allerdings noch nicht im Blick.

Bei den Kandidatinnen scheint Tobias bereits einen guten Eindruck hinterlassen zu haben. Steffi bezeichnet ihn nach dem ersten persönlichen Kennenlernen als "unheimlich sympathisch" und findet ihn sogar noch sympathischer als in seinem Vorstellungsvideo. Auch eine weitere Bewerberin kann ihre Nervosität kaum verbergen: Als Tobias ihr in die Augen blickt, beginnt ihr Herz schneller zu schlagen. Der TV-Landwirt selbst zeigt sich ebenfalls begeistert von seinen Gästen und ihrer unterschiedlichen Art. "Ich freue mich sehr. Es sind ja immerhin sechs tolle Damen hier angereist. Ganz verschieden. Ich glaube, eine diversere Gruppe kann man nicht einladen", erklärt er gegenüber dem Sender. Auf eine Favoritin möchte er sich bislang jedoch nicht festlegen: "Es gab keine ganz klare Favoritin oder zwei, wo ich sage, okay, die stechen hervor." Was er sich von den bevorstehenden Mini-Dates erhofft, weiß Tobias hingegen genau: "Ich wollte wirklich möglichst viele Frauen kennenlernen, die sich dieses Leben, das ich mir wünsche, vorstellen können, zu teilen." Die aktuelle Staffel läuft seit dem 9. November immer montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL. Die jeweils folgenden Episoden stehen bereits vorab auf RTL+ zur Verfügung.

Einem größeren Publikum ist Tobias vor allem durch seine Beziehung mit Sarah bekannt. Die beiden lernten sich 2019 kennen, trennten sich jedoch Ende 2020 zunächst wieder. 2022 fanden sie erneut zueinander und feierten ihr Liebescomeback. Zwei Jahre später stellten die Designerin und Tobias ihre Beziehung bei Das Sommerhaus der Stars vor laufenden Kameras auf die Probe. Noch im selben Jahr verkündeten sie schließlich ihre endgültige Trennung. Die 57-Jährige führte damals unter anderem die räumliche Distanz zwischen den beiden als Grund für das Liebes-Aus an. Trotz ihrer gescheiterten Beziehung sollen die Ex-Partner weiterhin ein gutes Verhältnis haben und regelmäßig miteinander in Kontakt stehen. Sie soll ihn seinen Angaben nach sogar darin bestärkt haben, bei "Bauer sucht Frau" sein Liebesglück zu versuchen und sich auf die Suche nach einer neuen Partnerin zu begeben.

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RTL / Stefan Gregorowius Tobias Pankow bei "Bauer sucht Frau" 2026

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Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit

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