Doppelter Verlust veränderte Inka Bauses Leben für immer

Zwei Todesfälle haben das Leben von Inka Bause (57) nachhaltig geprägt. Kurz vor ihrem 58. Geburtstag blickt die Moderatorin im Gespräch mit t-online auf die dunkelsten Kapitel ihrer Biografie zurück. Im Jahr 2003 verlor sie ihren Vater Arndt Bause, der in der DDR als Hitkomponist verehrt wurde. Mit nur 66 Jahren starb er unerwartet an den Folgen einer Lungenembolie. "Die Jahre nach dem Tod meines Vaters, der ganz plötzlich gestorben ist, waren traumatisch", sagt die Gastgeberin von "Bauer sucht Frau" und ergänzt: "Es war eine furchtbare Zeit." Es blieb nicht der einzige Schlag. Rund zehn Jahre später nahm sich ihr Ex-Mann Hendrik Bruch das Leben, am Tag vor dem 20. Geburtstag der gemeinsamen Tochter.

Hendrik und Inka kannten sich seit ihren Teenagertagen: Sie war erst 16, als die beiden sich begegneten, und fast drei Jahrzehnte lang blieben sie einander eng verbunden. Selbst als sich ihre Wege nach dem Tod ihres Vaters trennten, empfand die Sängerin ihn weiterhin als "seelenverwandt". Dass er aus dem Leben schied, hat sie nie losgelassen: "Das wird mich begleiten, bis ich sterbe." Der Verlust habe "unser ganzes Leben beeinflusst", erzählt Inka dem Portal. Zugleich habe er Mutter und Tochter Anneli "sehr eng zusammengeschweißt". Mit großer Bewunderung schaut sie darauf, wie ihr Kind das Geschehene verarbeitet hat: "Meine Tochter hätte am Tod ihres Vaters zerbrechen können. Sie hat sich dafür entschieden, stärker zu werden."

Anneli ist inzwischen 30 und hat in Schweden ihr Zuhause gefunden. Den Umzug ins Ausland stemmte sie komplett allein und lernte die Landessprache aus eigener Kraft. Für Inka war die räumliche Distanz anfangs schwer zu ertragen. "Es hat etwas mit mir gemacht", räumt sie im Interview ein. Mittlerweile überwiegt jedoch der Stolz, zumal ihre Tochter ihr kürzlich mitteilte, künftig finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Über das enge Verhältnis der beiden sagt die Moderatorin rückblickend: "Das ist ein großes Geschenk, aber es war ein verdammt schwerer Weg." Dass sie selbst eines Tages nach Schweden zieht, hält Inka für möglich. Feste Pläne oder einen Termin gibt es noch nicht, doch sicherheitshalber büffelt sie schon jetzt Schwedisch und frischt ihr Englisch auf.

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Getty Images Inka Bause, Moderatorin

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RTL / Pascal Bünning Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

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